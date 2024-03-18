РФ завдала ракетного удару по пожежній частині на Харківщині: постраждав рятувальник

На чергуванні в пожежному депо перебували 11 рятувальників, з яких один отримав травму руки.

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Ракетного удару по Харківщині РФ завдала в ніч на 18 березня / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Уночі 18 березня російські окупанти завдали ракетного удару по пожежній частині прикордонного населеного пункту Харківської області.

Унаслідок удару пошкоджень зазнала будівля пожежної частини: вибито вікна, двері, ворота, пошкоджено дах і фасадну частину. Також пошкоджено чотири пожежно-рятувальні автомобілі, повідомляла пресслужба ДСНС у Telegram.

"На чергуванні в пожежному депо перебували 11 рятувальників, з яких один отримав травму руки. Це водій-рятувальник місцевого пожежно-рятувального підрозділу. Медичну допомогу йому було надано на місці", - йдеться у повідомленні.

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У Повітряних силах вранці 18 березня повідомили, що в ніч проти 18 березня окупанти атакували Україну 5 зенітними керованими ракетами С-300/С-400 по Харківщині, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Сумщині та 22 ударними БПЛА типу "Shahed".

До відбиття повітряного нападу залучалися зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Внаслідок бойової роботи збито 17 "шахедів" у межах Київської, Полтавської, Хмельницької, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Вінницької, Запорізької, Рівненської областей.

У ніч на 18 березня 2024 року знищено 17 із 22 ударних БпЛА / t.me/kpszsu

Ракетний удар по Одесі

15 березня РФ завдала ракетного удару по Одесі. Місто обстріляли балістичними ракетами "Іскандер". Після першого "прильоту" на місце події приїхали медики, рятувальники та правоохоронці. У цей момент окупанти вдарили по тому ж місцю вдруге. Відомо, що внаслідок ракетного удару загинули фельдшер і рятувальник.

Пізніше стало відомо про те, що під завалами можуть бути люди. Правоохоронці порушили кримінальну справу за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством.

Унаслідок ракетного удару загинув рятувальник - Денис Колесніков. Йому було всього 29 років. Він був водієм-пожежником.

16 березня стало відомо, що в Одесі зросла кількість жертв ракетного удару, який окупанти РФ завдали по місту 15 березня. Жертв російського терору вже 21. У суботу в лікарні помер 39-річний рятувальник Віталій Алімов.

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