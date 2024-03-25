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"5 постраждалих - 2 в лікарні": Кличко озвучив наслідки ракетного удару по Києву

Дмитро Відоменко
25 березня 2024, 12:32оновлено 25 березня, 13:19
Унаслідок ракетної атаки російських окупантів немає влучань у багатоповерхові житлові будинки і летальних жертв також немає, заявив мер Києва Віталій Кличко.
Кличко, прибуття 25 березня
Віталій Кличко записав відеозвернення для містян із місця інциденту / колаж Главред, фото ДСНС і скріншот

За підсумком ракетної атаки російських окупантів уранці в понеділок, 25 березня, летальних жертв немає. Про це заявив у своєму Telegram-каналі мер Києва Віталій Кличко.

"У результаті сьогоднішньої атаки ворога, слава Богу, немає влучень у багатоповерхові житлові будинки. І поки що жертв немає. Але рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованої триповерхової будівлі, яка була одним із приміщень (спортивного призначення) державного навчального закладу. У сусідніх житлових будинках пошкоджено вікна. Наразі 5 постраждалих. Із них двоє - у лікарні", - сказав він.

Скріншот

відео дня

Пізніше його слова уточнили в КМВА.

"У жінки 33 роки ЗЧМТ, забійні рани, вона госпіталізована в лікарню. Дівчинка 16 років - політравма, її госпіталізовано до Охматдиту, ще у трьох жінок, (зокрема, дві з них - вагітні) - гостра реакція на стрес, дані щодо загиблих не надходили. Інформація постійно оновлюється", - повідомляє керівник відомства Сергій Попко.

Як заявив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук, близько 10.30 противник завдав удару по Києву двома балістичними ракетами з території тимчасово окупованого Криму. Цілі знищено - тип встановлюється. За непідтвердженою поки що інформацією, окупанти використовували ракети типу "Онікс-М".

Що відомо про ракету Онікс

Ракетний удар по Києву 25 березня

У понеділок, 25 березня, у Києві прогриміли потужні вибухи - окупанти завдали ракетного удару. Вибухи пролунали одразу після оголошення повітряної тривоги в столиці.

"Унаслідок ракетного удару по Києву відомо вже про чотирьох постраждалих, із них одна дитина. Наразі без загиблих. Дані оновлюються й уточнюються", - повідомили в КМВА.

У ДержНС повідомили, що внаслідок ракетної атаки росіян пошкоджено триповерхову будівлю спортзалу в Печерському районі Києва.

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