Ракетний удар РФ по Дніпропетровщині: стало відомо про нові жертви

РФ завдала удару по Новомосковському району / Facebook / MNSDNE

Ворожий ракетний удар по нафтобазі в Новомосковському районі Дніпропетровської області забрав життя трьох людей, рятувальники вже понад 42 години продовжують гасити пожежу.

Такі дані у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ракетний удар по нафтобазі в Новомосковському районі забрав життя трьох людей. Щойно рятувальники знайшли тіло третього загиблого. Пожежники продовжують втихомирювати полум'я. Працюють вже понад 42 години", - написав він.

Зазначимо, що 18 червня Резніченко повідомив, що в Новомосковському районі вибухнув резервуар з паливом внаслідок ракетного удару військових РФ. Один рятувальник загинув, двоє з опіками були госпіталізовані. Постраждали 13 осіб.

19 червня кількість жертв в результаті ракетного удару нафтобазі в Новомосковському районі Дніпропетровської області збільшилася до двох, повідомив голова Дніпропетровської обласної Військової адміністрації Валентин Резніченко.

Нагадаємо, увечері в суботу, 18 червня, російські військові обстріляли Новомосковський район Дніпропетровської області. Вони влучили ракетами по місцевій нафтобазі.

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