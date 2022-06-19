Українець з голими руками кинувся на амбразуру танка: хоробрий бахмачанин розповів про свій вчинок

Українець з голими руками кинувся на амбразуру танка / скріншот

У місті Бахмач Чернігівської області на початку вторгнення окупантів місцевий житель голими руками намагався зупинити танкову колону. Він став відомий не тільки в Україні, а й по всьому світу.

Чоловік став одним із символів мужності українського народу в протистоянні російській навалі, а відео з ним облетіло всі світові медіа, пише" ТСН".

26 лютого Сергій Шевченко кинувся під російську техніку, яка їхала містом.

"Я механіку закрив амбразуру, так він зупинився. Я нічого такого не говорив, кажу, що хлопці, куди ви їдете, що вам потрібно?",- згадує Сергій.

На це окупанти відповіли стріляниною. Вони хотіли налякати жителів міста.

"Вгору вистрілив і на мене навів, Я кажу:" ну, стріляй, що тобі допоможе?". Вони далі і поїхали", - розповідає чоловік.

Страху не відчував, але всередині кипіла злість і відраза до агресора

Сергій за радянських часів служив танкістом, тож якби ворожа машина не зупинилася - знав би, що робити.

"Як танк поїде, я знаю, я там викручуся, хоча б він почав крутитися, я б там крутився під танком", – зазначає сміливець.

читайте також"Чекаємо нових візитів": фермер на Херсонщині вбив окупантів, які хотіли вкрасти його технікуПеред тим, як йти голими руками на танк Сергій кинув під попередній у колоні – велосипед. Зупинити - не вийшло. Двоколісне сплюснуло як млинець. Те, що залишилося від транспорту, Сергій спочатку планував здати на металобрухт, але потім передумав — може якийсь музей захоче собі.

Сергій став зіркою

У Бахмачі немає жодної людини, яка б не чула про чоловіка, який зупинив танк. Але така публічність, каже, йому нема чого. Жартує, що навіть від дружини вже прилітає.

"У мене дружина каже, що ти вже публічний, вдома роботи скільки, А ти все інтерв'ю роздаєш", – сміється Сергій.

Після 26 лютого Сергій ходив до військкомату, хотів на війну, але не взяли через пошкоджене коліно, треба оперувати. Зараз займається домашніми справами і волонтерством.

Нагадаємо житель села Пироговичі на Київщині Віталій на початку війни разом з односельцями вкрав "Урал" окупантів.

Машина виявилася заповнена зброєю, її вони згодом передали українським захисникам.

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