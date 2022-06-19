Знищили 31 окупанта, танки, Град і БМП: ЗСУ потужно вдарили по армії РФ на Запоріжжі

ЗСУ потужно вдарили по армії РФ на Запоріжжі/ Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Українські воїни за минулу добу, 18 червня, завдали великих втрат для російських загарбників у Запорізькій області.

Після потужного удару бійців ЗСУ окупантів на цьому напрямку поменшало на понад 30. При цьому ще понад 40 стали "300-ми". Про це повідомляють у Штабі оборони Запорізького краю.

Загалом, захисники України за добу знищили на Запоріжжі:

особового складу – 31 особу,

43 особи поранили,

танк – 2 одиниці,

БМП – 1 одиниця,

ББМ "Тигр" – 1 одиниця,

РСЗВ БМ-21 "Град" – 1 одиниця,

автомобільна техніка – 3 одиниці,

міномет М120 – 2 одиниці.

Нагадаємо, на півдні України за минулу добу ліквідували 28 російських окупантів, ворожу техніку і ракету типу х-55. РФ атакувала Миколаїв – подвійний удар ракетами типу х-55 був нанесений по промисловій інфраструктурі, а ввечері – п'ятьма "калібрами" з боку Херсонщини. Одну з цих ракет нашим захисникам вдалося знищити з ПЗРК.

Раніше у Генштабі повідомляли, що воїни ЗСУ відкинули сили окупантів на чотирьох напрямках фронту. Загарбники обстріляли позиції українських військових біля низки населених пунктів, а у кількох місцях били ракетами. При цьому росіяни для виправдання руйнування цивільних об'єктів в Україні продовжують брехати про розташування військових підрозділів у школах, лікарнях та церквах.

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