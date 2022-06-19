Знищили 31 окупанта, танки, Град і БМП: ЗСУ потужно вдарили по армії РФ на Запоріжжі

За добу в області вдалося знищити багато російської техніки і ліквідувати три десятки загарбників.
Українські воїни за минулу добу, 18 червня, завдали великих втрат для російських загарбників у Запорізькій області.
Після потужного удару бійців ЗСУ окупантів на цьому напрямку поменшало на понад 30. При цьому ще понад 40 стали "300-ми". Про це повідомляють у Штабі оборони Запорізького краю.
Загалом, захисники України за добу знищили на Запоріжжі:
- особового складу – 31 особу,
- 43 особи поранили,
- танк – 2 одиниці,
- БМП – 1 одиниця,
- ББМ "Тигр" – 1 одиниця,
- РСЗВ БМ-21 "Град" – 1 одиниця,
- автомобільна техніка – 3 одиниці,
- міномет М120 – 2 одиниці.
Нагадаємо, на півдні України за минулу добу ліквідували 28 російських окупантів, ворожу техніку і ракету типу х-55. РФ атакувала Миколаїв – подвійний удар ракетами типу х-55 був нанесений по промисловій інфраструктурі, а ввечері – п'ятьма "калібрами" з боку Херсонщини. Одну з цих ракет нашим захисникам вдалося знищити з ПЗРК.
Раніше у Генштабі повідомляли, що воїни ЗСУ відкинули сили окупантів на чотирьох напрямках фронту. Загарбники обстріляли позиції українських військових біля низки населених пунктів, а у кількох місцях били ракетами. При цьому росіяни для виправдання руйнування цивільних об'єктів в Україні продовжують брехати про розташування військових підрозділів у школах, лікарнях та церквах.
Читайте також:
- ЗСУ відкинули сили окупантів на чотирьох напрямках – Генштаб
- Джонсон запропонував Заходу план з 4 пунктів для закінчення війни в Україні
- Українець з голими руками кинувся на амбразуру танка: хоробрий бахмачанин розповів про свій вчинок