Обстріл нафтобази на Дніпропетровщині: кількість постраждалих зросла до 11 осіб

Ракетний удар по Дніпропетровщині-нові подробиці

На Дніпропетровщині в Новомосковському районі в суботу, 18 червня, росіяни здійснили ракетний удар по місцевій нафтобазі, у результаті якого загинуло 11 осіб, повідомляє голова Дніпропетровської обласної Військової адміністрації Валентин Резніченко в Telegram.

"Уточнена інформація по ракетній атаці в Новомосковському районі. Попередньо, постраждали 11 осіб. Один із постраждалих - у важкому стані", - заявив Резніченко.

У той же час, рятувальники продовжують гасити пожежу, яка була викликана ракетними ударами.

Нагадаємо, сьогодні три російські ракети зруйнували нафтобазу. Спочатку повідомлялося про трьох постраждалих.

Загроза застосування Росією ядерної зброї

Президент України Володимир Зеленський раніше зробив заяву, згідно з якою РФ може перейти до застосування тактичної ядерної зброї. За словами українського гаранта, світові політики ведуть підготовку до такого можливого сценарію. При цьому ситуація з погрозами Москви може призвести до того, що з'являться нові ядерні держави.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов вважає, що РФ в недалекому майбутньому очікує розпад держави. На його думку, Росію потрібно роззброїти, щоб Москва нікому не загрожувала. Йдеться і про позбавлення російської держави ядерної зброї.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг вважає, що загроза ядерного удару з боку РФ присутня. Втім, якщо Росія, яка все ж визнає, що ядерна війна не буде виграшною, піде на реалізацію такого кроку, конфлікт носитиме зовсім інший характер.

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