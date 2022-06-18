"Прильоти" на Дніпропетровщині: ворожі ракети влучили в нафтобазу, постраждали люди

У суботу, 18 червня, російські військові обстріляли Новомосковський район Дніпропетровської області.
У суботу, 18 червня, російські військові обстріляли Новомосковський район Дніпропетровської області. В результаті атак постраждали мирні жителі, повідомив у Telegram голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
"До вечора є кілька "прильотів" в Новомосковському районі. За попередніми даними, є постраждалі й масштабні руйнування", - розповів Лукашук.
Також він додав, що більш детальні подробиці будуть повідомлені пізніше. Чиновник закликав усіх жителів області не ігнорувати повітряні тривоги.
Пізніше в ОВА повідомили, що росіяни трьома ракетами вдарили по нафтобазі. Там спалахнула сильна пожежа. В результаті атаки опіки отримали три працівники підприємства.
Загроза застосування Росією ядерної зброї
Президент України Володимир Зеленський раніше зробив заяву, згідно з якою РФ може перейти до застосування тактичної ядерної зброї. За словами українського гаранта, світові політики ведуть підготовку до такого можливого сценарію. При цьому ситуація з погрозами Москви може призвести до того, що з'являться нові ядерні держави.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов вважає, що РФ в недалекому майбутньому очікує розпад держави. На його думку, Росію потрібно роззброїти, щоб Москва нікому не загрожувала. Йдеться і про позбавлення російської держави ядерної зброї.
Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг вважає, що загроза ядерного удару з боку РФ присутня. Втім, якщо Росія, яка все ж визнає, що ядерна війна не буде виграшною, піде на реалізацію такого кроку, конфлікт носитиме зовсім інший характер.
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