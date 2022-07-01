Ракетний удар по житловому будинку та базі відпочинку на Одещині: 17 людей загинули, 31 постраждалий

Окупанти завдали ракетного удару по житловому будинку / Фото ДСНС

У ніч на 1 липня російські окупанти завдали ракетного удару по селищу міського типу Білгород-Дністровського району Одеської області. Загинули 14 людей і постраждали ще 30 осіб, зокрема і троє дітей. З-під завалів врятовано вісьмох людей, троє з них – діти.

Як повідомляють в Telegram ДСНС, обстріл стався близько близько 01:00. Російська ракета вдарила в житловий дев'ятиповерховий будинок, викликавши його часткове руйнуванняз подальшим загорянням прибудованого до нього магазину на площі близько 20 м кв.

"Станом на 06:00 загинули 14 осіб і постраждали 30 осіб (з них 3 дитини). Підрозділами ДСНС з-під завалів врятовано 7 осіб (з них 3 дитини). Роботи тривають", - йдеться в повідомленні.

Друга ракета вночі влучила в будинок відпочинку, розташований також у Білгород-Дністровському районі. Ракетний удар став причиною часткового руйнування триповерхової та чотириповерхової будівель бази відпочинку, внаслідок чого загинули три людини, з них одна дитина, також поранений один дорослий.

Фото ДСНС

Роботи з розчищення завалів тривають / Фото ДСНС

Як повідомили в ДСНС, ракетний удар було завдано літаками стратегічної авіації у напрямку Чорного моря.

Ракетний удар по Кременчуку

27 червня окупанти вдарили ракетами про Кременчуку Полтавської області. У цей момент в будівлі знаходилося до 1000 мирних жителів.

Вранці 28 червня голова Полтавської ОВВА Дмитро Лунін повідомив, що кількість жертв ракетного удару у Кременчуці зросла до 18.

У Росії стверджують, що в Кременчуці військові РФ розбомбили не торговий центр, а "ангари із західною зброєю", які були розташовані на території машинобудівного заводу Кредмаш.

Російські ракети нібито влучили в машинобудівний завод і залізничну станцію Кременчук, а на ТЦ Амстор просто перекинулася пожежа з Кредмашу. Більш того, окупанти заявляють, що торговий центр "не функціонував".

Журналісти-розслідувачі Bellingcat опублікували супутникові знімки Кременчука до і після ракетного удару російських окупантів 27 червня. Фото повністю спростовують твердження кремлівської пропаганди.

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