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Ракетний удар по Кременчуку: кількість жертв зросла, поранено 59 осіб

28 червня 2022, 06:35

О 00:30 вівторка, 28 червня, рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу в будівлі ТЦ Амстор у місті Кременчуці на площі понад 10 тисяч квадратних метрів.

Наслідки ракетного удару РФ
РФ завдала ракетного удару по торговому центру в Кременчуці / Фото ДСНС

Кількість загиблих від ракетного удару по ТРЦ в Кременчуці виросло. Наразі відомо про 18 жертв. При цьому 59 осіб постраждали. 25 з них були госпіталізовані, одна людина загинула в лікарні.

Як повідомляє пресслужба ДСНС, о 00: 30 вівторка, 28 червня, пожежу в будівлі ТЦ Амстор у м.Кременчуці локалізовано на площі 10 300 кв. метрів.

"Основні завдання, що виконуються зараз рятувальниками, це проведення аварійно-рятувальних робіт, розбір завалів і ліквідація осередків пожеж. Поки відомо про 16 загиблих і 59 постраждалих, з яких 25 - госпіталізовані. Інформація оновлюється", - йдеться в повідомленні.

Всі групи реагування працюють в посиленому режимі. На місці працюють психологи. Роботи проводитимуться цілодобово.

Наслідки ракетного удару РФ
Фото ДСНС
Наслідки ракетного удару РФ
Фото ДСНС

Пізніше голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що кількість жертв ракетного удару в Кременчуці зросла до 18.

Як повідомляв Главред, 27 червня окупанти вдарили ракетами про Кременчуку Полтавської області. РФ завдала ракетного удару по ТЦ "Амстор" двома ракетами. У цей момент в будівлі знаходилося до 1000 мирних жителів. Пізніше стало відомо про перших загиблих і десятки постраждалих.

Нанести ракетний удар по торговому центру в Кременчуці Полтавській області могли лише відморожені терористи, заявив президент Володимир Зеленський у зверненні 27 червня.

Інші новини:

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