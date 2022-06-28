Ракетний удар по Кременчуку: кількість жертв зросла, поранено 59 осіб

О 00:30 вівторка, 28 червня, рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу в будівлі ТЦ Амстор у місті Кременчуці на площі понад 10 тисяч квадратних метрів.
Кількість загиблих від ракетного удару по ТРЦ в Кременчуці виросло. Наразі відомо про 18 жертв. При цьому 59 осіб постраждали. 25 з них були госпіталізовані, одна людина загинула в лікарні.
Як повідомляє пресслужба ДСНС, о 00: 30 вівторка, 28 червня, пожежу в будівлі ТЦ Амстор у м.Кременчуці локалізовано на площі 10 300 кв. метрів.
"Основні завдання, що виконуються зараз рятувальниками, це проведення аварійно-рятувальних робіт, розбір завалів і ліквідація осередків пожеж. Поки відомо про 16 загиблих і 59 постраждалих, з яких 25 - госпіталізовані. Інформація оновлюється", - йдеться в повідомленні.
Всі групи реагування працюють в посиленому режимі. На місці працюють психологи. Роботи проводитимуться цілодобово.
Пізніше голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що кількість жертв ракетного удару в Кременчуці зросла до 18.
Як повідомляв Главред, 27 червня окупанти вдарили ракетами про Кременчуку Полтавської області. РФ завдала ракетного удару по ТЦ "Амстор" двома ракетами. У цей момент в будівлі знаходилося до 1000 мирних жителів. Пізніше стало відомо про перших загиблих і десятки постраждалих.
Нанести ракетний удар по торговому центру в Кременчуці Полтавській області могли лише відморожені терористи, заявив президент Володимир Зеленський у зверненні 27 червня.
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