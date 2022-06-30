УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Летіла спиною донизу": жінка, яка пережила ракетний удар по Києву, розповіла, як рятувала дочку

30 червня 2022, 13:15

Чоловік Катерини загинув, а дочка опинилась під завалами.

Екатерина Волкова, ракетный удар по Киеву
Катерина Волкова розповіла, як пережила ракетний удар по Києву / ГосЧС, Екатерина Волкова

Катерина Волкова, у будинок якої в Києві влучила російська ракета розповідала про те, як вона з 7-річною дочкою Женею пережили обстріл. Її чоловік, на жаль, не вижив. Його придавило бетонною плитою. Про це повідомляє ТСН.

У неділю, 26 червня, уся родина прокинулась від страшного вибуху. У будинку вилетіли вікна. Жінка разом з дочкою побігли на перший поверх своєї кватири, а чоловік - на другий поверх, аби врятувати собаку. Згодом знову пролунав вибух - влучила ще одна ракета.

"Я пам'ятаю, як я лечу спиною донизу. Мені здалося, що це було поверхи 2-3. Коли я вже почала налаштовувати себе, щоб відключитися, тут я вже знизу почула: "Мамо, ти тут?", до того ж у свідомості голос. Я зрозуміла, що відключатися не можна", - згадує Катерина.

Жінка разом з дівчинкою були заблоковані бетонними плитами. Дитина почала кричати і кликати людей на допомогу, тоді мама її спробувала заспокоїти.

"Я їй говорила, що тільки не кричи, бо коли люди прийдуть, ти не зможеш кричати. Давай видихай, а потім будемо кричати", - каже жінка.

На місце події згодом прибули рятувальники. Катерина почула чоловічий голос і сказала дочці, що тепер вона може кричати. Тоді дитину дістали з-під завалів.

"У неї командний голос. Кричала вона досить голосно, і я вже почула, що вони до неї дісталися, що вона з ними спілкується", - розповідає Катя.

Катерина Волкова та її дочка Женя, які постраждали внаслідок ракетного удару / Скріншот

Згодом врятувати вдалося і жінку. Катерина досі не може оговтатись, адже ракета, яка прилетіла з Росії, забрала життя її чоловіка та батька 7-річної дівчинки.

"Він - душа. Його всі називали душа, тому що він був душею всіх", - каже жінка про загиблого чоловіка.

Катерина дякує рятувальникам за те, що вони змогли врятувати їхні життя. Тепер жінка разом з дочкою перебувають в одній палаті. Спершу їх госпіталізували в різні лікарні, однак згодом Катерину перевезли до Охматдиту, де медики надають допомогу її Жені.

Психологи, які працюють з постраждалими, кажуть, що дівчинка до кінця не розуміє те, що сталося.

"Від цього стану не так легко відійти. Вона ще не до кінця розуміє, що відбулося. Наша робота тут більше на профілактику, на її емоційну стабільність, стійкість, знайти їй ресурс прийняти все і пройти це", - кажуть психологи.

Нещодавно ми повідомляли про те, що загиблий чоловік Катерини був талановитим юристом. Олексій Нікітін зробив багато для організації "Відкриті Публічні Фінанси". Друзі Олексія кажуть, що він був дуже талановитим, розумним та справжньою душою компанії. Вони переконані, що ніхто у світі не зможе сказати нічого поганого про Нікітіна.

читайте такожРосія "анонсувала" удари по лікарнях: які міста в небезпеці

Ракетный удар по Киеву

Утром в воскресенье, 26 июня, РФ нанесла ракетный удар по Киеву. Одна из ракет попала в многоэтажку в Шевченковском районе столицы.

Из-под завалов вытащили женщину. Она оказалась гражданкой РФ. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко. По его словам, ракета ударила прямо в квартиру россиянки и ее семьи.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович пригрозили России ответом за ракетный удар по Киеву. Он анонсировал удары ВСУ по командным пунктам армии РФ.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в результате ракетного удара пострадали по меньшей мере шесть человек: четыре человека госпитализированы, двое - с легкими травмами.

Смотрите новости Киева онлайн:

Другие новости:

війна в Україні російське вторгнення ракетний удар
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

13:29

Третя світова війна вже почалася: Резніков попередив світ про подальші плани Кремля

13:25

Бійці ЗСУ зайшли у фланг і розбили підрозділ кадирівців: "Було смішно дивитися, як вони тікають"ПоглядВідео

13:15

"Летіла спиною донизу": жінка, яка пережила ракетний удар по Києву, розповіла, як рятувала дочкуВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 1 липня 2022: Тільцям - чужі секрети, Ракам - гроші, Левам - цікава пропозиціяВідео

12:43

"Комбат мертвий, ми ледь копита винесли, назад не підемо": "ДНРівці" розповіли, як їх покришили ЗСУВідео

Реклама
11:57

Вишукані листівки з днем народження жінці і чоловіку - душевні привітання у святковий день

11:53

Скільки українців згодні на мирну угоду і територіальні поступки РФ: результати опитування WSJ

11:43

Українська авіація розгромила командно-спостережний пункт окупантів і два склади з боєприпасамиВідео

11:22

7 розумних трюків для гарного і блискучого волосся, що не коштують ні копійки

11:20

З'явився новий список російських зірок, які засуджують дії Путіна

11:12

Окупанти втекли зі Зміїного: на острові пожежа, лунають вибухи, а у РФ кажуть, що "завдання виконано"Відео

11:12

"Вони ховають зброю в ангарах": Путін вибухнув цинічною заявою про ракетний удар по ТЦ в КременчуціВідео

10:45

Лимонна кислота створить диво на городі: як виростити величезний урожай огірківВідео

10:32

"Огидне видовище": Путін образився на жарти лідерів G7 через його "голі" фото

10:29

"Душитимуть" РФ санкціями 5 років: експерт пояснив план Заходу із зупинки війни економічним шляхомВідео

10:12

РФ активно "посипатиме" ракетами Україну ще понад тиждень - АрестовичВідео

10:08

Малинова наливка: як готувати на горілці і без горілки в домашніх умовахВідео

09:40

ЗСУ отримали HIMARS і можуть вдарити по Кримському мосту: експерт назвав умовуВідео

09:39

Війна не закінчиться швидко, але Україна має шанс повернути усі свої території – генерал МарченкоВідео

09:37

Поранений захисник Азовсталі повернувся з полону до нареченої: буде весілля

Реклама
09:00

Запасів економіці РФ вистачить ще на 5 років, але війна завершиться раніше - економіст КущВідео

08:46

ЗСУ ліквідували окупанта з РФ, який ображав Україну в Мережі

08:42

Гороскоп на сьогодні 30 червня 2022: Левам –грошова удача, Стрільцям – успіх у справах, Рибам - хороші новиниВідео

08:23

Марина Порошенко накинулась на журналістку в одному з найдорожчих готелів ЛондонаВідео

08:21

Частина України може довго бути в окупації: британські військові спрогнозували хід війниВідео

08:15

Квиток в один кінець для ЛукашенкаПогляд

07:24

Путін назвав кінцеву мету вторгнення Росії в Україну

06:50

Італія постачатиме Україні важке озброєння - PoliticoВідео

06:25

Кремлівський маніяк казитьсяПогляд

06:10

Найсмачніше і повітряне дріжджове тісто для пиріжків, яке виходить у всіх: бабусин рецептВідео

05:35

Якщо Лукашенко нападе на Україну, під загрозою опиняться чотири регіони – ЗолотарьовВідео

05:01

Гороскоп на липень 2022: Стрільцям пощастить з роботою і буде багато прибуткуВідео

04:40

Ідеальне заварне тісто для пельменів, вареників і чебуреків: найпростіший і швидкий рецептВідео

04:21

Чи хочуть білоруси воювати проти України: відповідь політологаВідео

03:40

Синоптики розповіли, коли в Україну увірветься похолоданняВідео

03:03

Відпустка мрії, несподівані гроші або успіх в особистому житті: 3 знака зодіаку - везунчики місяцяВідео

02:33

Як зробити унітаз знову білим: прибираємо застарілий наліт і жовтизну

02:07

Прогноз сумний: в МВС озвучили строки контрнаступу ЗСУВідео

01:35

Найсмачніша кава: 4 прянощі, які додадуть напою незвичайний смак і аромат

00:51

Прикмети на 30 червня: що не можна робити в найнебезпечніший день червня і як не потрапити в бідуВідео

Реклама
00:04

"У Кремлі штани знімав": Приходько образила Потапа, той відповів

29 червня, середа
23:54

Гороскоп на липень 2022 для Козерогів: доленосна зустріч, яскравий роман і несподівана кризаВідео

23:52

На Луганщині росіяни скинули потужну авіабомбу на склади з гумдопомогоюВідео

23:37

Фреймут показала рідкісне фото молодшої дочки

23:22

Окупанти перекидають під Кривий Ріг додаткові сили - ОВАВідео

23:11

"Посумувала, а потім відпустило": актриса "Сватів" зізналася в любові Добронравову

23:01

"Дива відбуваються": Арестович розповів про вражаючу зміну в армії РФВідео

22:42

Вагітна Регіна Тодоренко розгнівалася та влаштувала "скандал" російським ЗМІВідео

22:37

Британські літаки можуть допомогти в експорті зерна з України - Міноборони Британії

22:24

Лобода переписала російську нерухомість на охоронця - ЗМІ

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти