"Летіла спиною донизу": жінка, яка пережила ракетний удар по Києву, розповіла, як рятувала дочку

Катерина Волкова розповіла, як пережила ракетний удар по Києву / ГосЧС, Екатерина Волкова

Катерина Волкова, у будинок якої в Києві влучила російська ракета розповідала про те, як вона з 7-річною дочкою Женею пережили обстріл. Її чоловік, на жаль, не вижив. Його придавило бетонною плитою. Про це повідомляє ТСН.

У неділю, 26 червня, уся родина прокинулась від страшного вибуху. У будинку вилетіли вікна. Жінка разом з дочкою побігли на перший поверх своєї кватири, а чоловік - на другий поверх, аби врятувати собаку. Згодом знову пролунав вибух - влучила ще одна ракета.

"Я пам'ятаю, як я лечу спиною донизу. Мені здалося, що це було поверхи 2-3. Коли я вже почала налаштовувати себе, щоб відключитися, тут я вже знизу почула: "Мамо, ти тут?", до того ж у свідомості голос. Я зрозуміла, що відключатися не можна", - згадує Катерина.

Жінка разом з дівчинкою були заблоковані бетонними плитами. Дитина почала кричати і кликати людей на допомогу, тоді мама її спробувала заспокоїти.

"Я їй говорила, що тільки не кричи, бо коли люди прийдуть, ти не зможеш кричати. Давай видихай, а потім будемо кричати", - каже жінка.

На місце події згодом прибули рятувальники. Катерина почула чоловічий голос і сказала дочці, що тепер вона може кричати. Тоді дитину дістали з-під завалів.

"У неї командний голос. Кричала вона досить голосно, і я вже почула, що вони до неї дісталися, що вона з ними спілкується", - розповідає Катя.

Катерина Волкова та її дочка Женя, які постраждали внаслідок ракетного удару / Скріншот

Згодом врятувати вдалося і жінку. Катерина досі не може оговтатись, адже ракета, яка прилетіла з Росії, забрала життя її чоловіка та батька 7-річної дівчинки.

"Він - душа. Його всі називали душа, тому що він був душею всіх", - каже жінка про загиблого чоловіка.

Катерина дякує рятувальникам за те, що вони змогли врятувати їхні життя. Тепер жінка разом з дочкою перебувають в одній палаті. Спершу їх госпіталізували в різні лікарні, однак згодом Катерину перевезли до Охматдиту, де медики надають допомогу її Жені.

Психологи, які працюють з постраждалими, кажуть, що дівчинка до кінця не розуміє те, що сталося.

"Від цього стану не так легко відійти. Вона ще не до кінця розуміє, що відбулося. Наша робота тут більше на профілактику, на її емоційну стабільність, стійкість, знайти їй ресурс прийняти все і пройти це", - кажуть психологи.

Нещодавно ми повідомляли про те, що загиблий чоловік Катерини був талановитим юристом. Олексій Нікітін зробив багато для організації "Відкриті Публічні Фінанси". Друзі Олексія кажуть, що він був дуже талановитим, розумним та справжньою душою компанії. Вони переконані, що ніхто у світі не зможе сказати нічого поганого про Нікітіна.

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Ракетный удар по Киеву

Утром в воскресенье, 26 июня, РФ нанесла ракетный удар по Киеву. Одна из ракет попала в многоэтажку в Шевченковском районе столицы.

Из-под завалов вытащили женщину. Она оказалась гражданкой РФ. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко. По его словам, ракета ударила прямо в квартиру россиянки и ее семьи.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович пригрозили России ответом за ракетный удар по Киеву. Он анонсировал удары ВСУ по командным пунктам армии РФ.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в результате ракетного удара пострадали по меньшей мере шесть человек: четыре человека госпитализированы, двое - с легкими травмами.

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