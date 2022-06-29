З'явилося моторошне відео ракетного удару по будинку в Миколаєві

Як відомо, вранці російські окупанти випустили по Миколаєву і області не менше 10 ракет.
Вранці, 29 червня, російські війська потрапили ракетою в житловий будинок в Миколаїві, забравши життя 5 людей.
Місцеве видання Нік-Вести опублікувало відео моменту цього ракетного удару.
Як відомо, вранці російські окупанти випустили по Миколаєву і області не менше 10 ракет.
Пуски відбувалися протягом півгодини. Одна з російських ракет потрапила прямо в житловий будинок, що також підтверджує опубліковане відео.
В результаті ракетного удару п'ятеро людей загинули і ще п'ять - отримали поранення.
Війна в Україні
Як повідомляв Главред, вранці 28 червня Миколаїв піддався масованому ракетному обстрілу. За словами глави Миколаївської ОВА Віталія Кіма, по Миколаєву вранці було випущено 11 ракет, частину з них збили.
Нагадаємо, Росія за два дні, 25 і 26 червня, випустила по Україні від 60 до 80 далекобійних ракет. Загальна вартість цієї кількості ракет становить від 150 до 220 мільйонів доларів, пише Forbes.
Читайте також:
- Ракетний удар по Миколаєву: в місті прогриміли вибухи і спалахнула потужна пожежа
- Ответка за Миколаїв: по окупантам РФ у Скадовську завдано ракетного удару
- Обстріл Миколаєва: поки люди спали, окупанти випустили по місту 11 ракет