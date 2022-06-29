З'явилося моторошне відео ракетного удару по будинку в Миколаєві

Ракетний удар Миколаїв / НикВести

Вранці, 29 червня, російські війська потрапили ракетою в житловий будинок в Миколаїві, забравши життя 5 людей.

Місцеве видання Нік-Вести опублікувало відео моменту цього ракетного удару.

Як відомо, вранці російські окупанти випустили по Миколаєву і області не менше 10 ракет.

Пуски відбувалися протягом півгодини. Одна з російських ракет потрапила прямо в житловий будинок, що також підтверджує опубліковане відео.

В результаті ракетного удару п'ятеро людей загинули і ще п'ять - отримали поранення.

Війна в Україні

Як повідомляв Главред, вранці 28 червня Миколаїв піддався масованому ракетному обстрілу. За словами глави Миколаївської ОВА Віталія Кіма, по Миколаєву вранці було випущено 11 ракет, частину з них збили.

Нагадаємо, Росія за два дні, 25 і 26 червня, випустила по Україні від 60 до 80 далекобійних ракет. Загальна вартість цієї кількості ракет становить від 150 до 220 мільйонів доларів, пише Forbes.

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