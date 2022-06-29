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У Bellingcat показали супутниковий знімок Кременчука після удару РФ по ТЦ Амстор

29 червня 2022, 07:26

Опубліковані кадри повністю спростовують заяви роспропаганди про те, що ракетний удар був нанесений по складу боєприпасів, а не по торговому центру.

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Окупанти розбомбили торговий центр, в якому перебували сотні мирних українців / Фото ДСНС України

Журналісти-розслідувачі Bellingcat опублікували супутникові знімки Кременчука до і після ракетного удару російських окупантів 27 червня. Фото спростовують твердження кремлівської пропаганди про те, що удар був нанесений по складу боєприпасів, а не по ТЦ.

Зокрема, в Twitter Bellingcat оприлюднено знімок від Planet, на якому видно, що торговий центр Амстор зруйнований дощенту. Також зруйновано промисловий комплекс неподалік. При цьому із супутника не видно жодних руйнувань залізничної інфраструктури, яка знаходиться в 300 метрах від знищеного торгового центру.

"Новий супутниковий знімок від 28 червня, зроблений Planet, показує зруйнований ТЦ в Кременчуці, пошкодження заводського комплексу, а також відсутність пошкоджень залізничного вокзалу, які вказані в претензії від посольства Росії", - йдеться в коментарі до фото.

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Фото twitter.com/bellingcat

Судячи з фото і відео, перший ракетний удар Росія завдала саме по ТЦ Амстор. І лише після удару по цьому цивільному об'єкту друга ракета влучила у промисловий комплекс.

Таку послідовність ударів також підтверджують відеозаписи з камер зовнішнього спостереження зі скверу, що знаходиться неподалік. Розслідувачі Bellingcat визначили географічні координати об'єкта і проаналізували, що спочатку вибух йде з боку ТЦ Амстор, а потім з боку промзони.

Зазначимо, в Росії стверджують, що в Кременчуці військові РФ розбомбили не торговий центр, в якому знаходилися сотні мирних жителів, а "ангари із західною зброєю", які були розташовані на території машинобудівного заводу Кредмаш.

Російські ракети нібито влучили лише у машинобудівний завод і залізничну станцію Кременчук, а на ТЦ Амстор просто перекинулася пожежа з Кредмашу.

Більш того, окупанти заявляють, що торговий центр "не функціонував".

"27 червня Повітряно-космічні сили Росії завдали високоточного повітряного удару по ангарах з озброєнням і боєприпасами, доставленими США і європейськими країнами на завод дорожнього машинобудування", - йдеться у Twitter посольства РФ.

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Фото twitter.com/RussianEmbassy

Ракетний удар по Кременчуку

27 червня окупанти вдарили ракетами про Кременчуку Полтавської області. РФ завдала ракетного удару по ТЦ Амстор двома ракетами. У цей момент в будівлі знаходилося до 1000 мирних жителів. Пізніше стало відомо про перших загиблих і десятки постраждалих.

Вранці 28 червня голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що кількість жертв ракетного удару у Кременчуці зросла до 18.

Пізніше заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко уточнив, що внаслідок ракетного удару окупантів по ТЦ вже понад 20 загиблих і 59 поранених.

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Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що армія РФ скинула на будівлю ТЦ Амстор 900 кілограмів вибухівки. ТЦ згорів вщент.

Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк заявила, що Росія буде притягнута до відповідальності за її звірства в Україні, зокрема, за ракетний удар по Кременчуку 27 червня.

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що ракетна атака по Кременчуку - це варварство з боку президента РФ Володимира Путіна.

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