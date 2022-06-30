РФ активно "посипатиме" ракетами Україну ще понад тиждень - Арестович

Ракетний терор України триватиме ще тиждень-півтора / УНИАН

Ракетний терор України Росія продовжить ще понад тиждень. Цей етап є серйозним переломом війни. Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.

На думку Арестовича, скоро інтенсивність ракетних ударів знизиться.

"Ракетний терор, який вони розв'язали, і який, за моїми прогнозами, триватиме ще тижень-півтора. За логікою, я б на їхньому місці ще б тиждень постріляв, а потім зробив паузу. І ракети закінчаться. Але пауза, це не означає, що перестануть стріляти. Інтенсивність буде не та, просто. Це ще один серйозний перелом війни", – сказав Олексій Арестович.

За його даними, кожна крилата ракета коштує близько 3 млн доларів. Такі ракетні удари є "останнім аргументом" Росії.

"Вони б'ють стратегічними ракетами, ціною 3 млн кожна, в окремі гаражі. Загинуло двоє цивільних, п'ятеро, десятеро. Це що, стратегічна ціль?", – каже Арестович.

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Нагадаємо, у вівторок, 28 червня, окупанти завдали ракетного удару по місті Дніпро. Близько 17: 00 ворожа ракета влучила в СТО. Крім цього, постраждали залізнична інфраструктура та промислове підприємство.

Вранці 29 червня російські загарбники обстріляли ракетами Миколаїв. Було влучання у багатоповерхівку.

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