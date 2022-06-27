"Це зло має бути покаране": Росія випустила по ТЦ Кременчука дві ракети

Кременчук / ДСНС , t.me/V_Zelenskiy_official

Росіяни випустили дві ракети по Кременчуку. В результаті атаки РФ поранення отримали як мінімум 20 осіб.

"Випущені дві ракети, одна з яких потрапила в торговий центр, інша - в міський стадіон. За попередньою інформацією, не менше 20 поранених, 9 з яких перебувають у важкому стані. Число загиблих встановлюється", - розповів Данілов.

За його інформацією, Росія завдала удару крилатими ракетами повітряного базування х-22 з літаків.

Ракетний удар було завдано з території Курської області Російської Федерації.

"У торгово-розважальний центр в місті Кременчук російські окупанти потрапили ракетами х-22, випущених з далеких бомбардувальників Ту-22 М3. Літаки рашистів злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювалися з Курської області", - повідомляє в Facebook Командування Військово-Повітряних сил ЗСУ.

Він додав, що рятувальники продовжують гасити пожежу. До робіт залучено 130 осіб, 23 одиниці техніки ДСНС та пожежний поїзд Укрзалізниці.

"Росію слід визнати державою-спонсором тероризму. Це зло має бути покаране. Нам потрібно більше зброї для захисту наших людей, нам потрібна протиракетна оборона", - написав він у Twitter.

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Ракетний удар по Кременчуку

Нагадаємо, 27 червня, окупанти вдарили ракетами про Кременчуку Полтавської області.

Як повідомляє заступник голови МЗС Еміне Джапарова, в ході удару по Кременчуку окупанти потрапили в ТЦ "Амстор".

Пізніше мер міста Віталій Малецький повідомив, що росіяни влучили ракетами в людне місце.

Також стало відомо про перших загиблих і десятках постраждалих.

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