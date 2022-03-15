РФ уже завела в Україну 100% своїх військових сил – Пентагон/ golos-ameriki.ru

Уже 100% військ, які Росія зібрала для нападу на Україну, були заведені на українські території. У США зазначають, що поки що не фіксується поповнення російського війська додатковими силами чи боєприпасами. Про це заявив високопосадовець оборонного відомства США під час закритого брифінгу в Пентагоні, пишуть Факти.

Росія від початку вторгнення 24 лютого випустила по Україні уже 900 ракет. Метою бомбардувань українських міст та сіл є підкорення і залякування населення, зазначає він.

Та не дивлячись на бомбардування, українські захисники зупинили просування ворога майже на всій території України. І головну роль у цьому зіграв ефективний опір українців.

"Відсутність прогресу (у просуванні російської армії – ред.) значною мірою пояснюється українським опором. Кілька разів росіяни свідомо робили паузи, щоб перегрупуватися, але здебільшого затримка їхніх сил пов’язана з опором українців, а не через навмисну паузу з боку росіян", – зазначив високопосадовець Міноборони США.

Він наголосив, що поблизу Києва окупанти застрягли навколо аеродрому в Гостомелі, а найнебезпечнішим місцем на Харківщині є Ізюм, адже туди рухається російська колона з приблизно близько 50-60 одиниць техніки.

Також він зазначив, що США розглядає можливість додаткового постачання в Україну турецьких дронів Bayraktar TB2.

Раніше колишній командувач армією США в Європі Бен Ходжес заявив, що приблизно через 10 днів війни в Україні росіяни пройдуть точку неповернення – вони не зможуть вести активні бойові дії. Це станеться, якщо країни Заходу посилять підтримку української сторони. РФ перейшла до протистояння на виснаження.

Нагадаємо, близько п'ятої ранку у вівторок, 15 березня, в Києві прогримів потужний вибух, який було чутно в декількох районах міста. Пізніше з'явилася інформація, що в столиці горить житловий будинок – окупанти вдарили ракетою по мирних жителях.

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