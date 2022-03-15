Хімічна або біологічна атака під чужим прапором: у Британії розкрили плани РФ в Україні

Росія, ймовірно, збиралася совішити хімічну атаку під фальшивим прапором / Фото Reuters, рixaby

Росія планує застосувати хімічну або біологічну зброю під фальшивим прапором, щоби згодом звинуватити Україну.

Про це заявили у Міноборони Британії та додали, що звинувачення окупантів на адресу України про нібито наміри застосувати хімічну і біологічну зброю тривають. Жодних доказів цьому немає. А безпідставні звинувачення країни-агресора, найімовірніше, свідчать про аналогічні плани.

Така ворожа атака буде супроводжуватися масовим поширенням фейків. А російські загарбники, як і завжди, намагатимуться звинуватити в усьому Україну.

"Така операція може мати форму фальшивої атаки, інсценованого "виявлення" агентів або боєприпасів або сфабрикованих доказів про нібито планування Україною застосувати таку зброю", – йдеться в повідомленні.

Російська атака під "фальшивим прапором" буде майже напевно супроводжуватися великою дезінформацією, щоб ускладнити визначення правдивості.

"Розвідка передбачає, що Росія, ймовірно, збиралася використовувати операції під "фальшивим прапором", щоби виправдати своє початкове вторгнення в Україну 24 лютого", - резюмували в Міноборони Британії.

Як повідомляв Главред, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон побоюється, що Росія може використовувати хімічну зброю в Україні. Джонсон також сказав, що єдиний спосіб закінчити війну в Україні – це якщо президент Росії усвідомить, що припустився "катастрофічної помилки".

Прессекретар Білого дому Джен Псакі спростувала фейки Росії про лабораторії біологічної зброї в Україні. І попередила, що Москва може спробувати застосувати хімічну або біологічну зброю проти громадян.

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