Загинули троє дітей: РФ вночі вдарила по Дніпропетровщині

Загалом на Дніпропетровщині уже відомо про 9 загиблих внаслідок удару окупантів. У Дніпрі пошкоджено житлову 5-поверхівку та об’єкти цивільної інфраструктури.

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РФ вночі вдарила по Дніпропетровщині/ колаж: Главред, фото: ДСНС у Дніпропетровській області

Російські окупанти у ніч на п’ятницю, 19 квітня, завдали удару по Дніпропетровщині. Внаслідок атаки у Дніпрі була пошкоджена п’ятиповерхівка та об’єкти цивільної інфраструктури.

В обласному центрі уже відомо про двох загиблих і 16 поранених. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Також був завданий удар по Синельниківсьому районі Дніпропетровської області. Там було пошкоджено більше десятка приватних будинків.

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"Зайнялися пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. Загинуло 6 осіб, серед яких діти 6 та 8 років. Ще 2 людей травмовано", – зазначив Клименко.

За його словами, на жаль, кількість постраждалих може зростати. Розбір завалів пошкоджених будинків триває.

"На місцях розгорнуті пункти допомоги потерпілим. Працюють психологи. Поліція приймає заяви від постраждалих. Кожен воєнний злочин росії ретельно фіксується", – додав очільник МВС.

У лікарні померла третя дитина

Пізніше в Офісі генпрокурора України повідомили, що кількість загиблих дітей внаслідок удару по Дніпропетровщині зросла до трьох. Ще одна дитина померла у лікарні.

"В лікарні померла дитина, яка отримала важкі поранення під час масованої ворожої атаки на Дніпропетровщину сьогодні. Наразі число загиблих зросло до 9, серед них троє дітей", – йдеться у повідомленні.

Хто такий Ігор Клименко? Ігор Володимирович Клименко - державний український діяч, міністр внутрішніх справ України з 7 лютого 2023 року (виконував обов'язки з 18 січня до 7 лютого), з 2019 до 2023 року - голова Національної поліції України, повідомляє "Вікіпедія".

Удари по Україні 19 квітня – останні новини

Раніше повідомлялося, що РФ вдарила ракетами по центру Дніпра – є приліт у житловий будинок, загинули люди. Окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. У місті прогриміла серія вибухів. Є влучання в житловий будинок. Відомо про 2 загиблих та 15 поранених.

Президент України Зеленський відреагував на ракетний удар по Дніпропетровщині. Він після удару по Дніпропетровщині наголосив на тому, що Росія має відповідати за свій терор.

Також вранці в Одесі прогриміли вибухи. Близько п'ятої ранку в Повітряних силах ЗСУ повідомили про рух ракети в напрямку Одеси.

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