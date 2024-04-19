Вранці в Одесі прогриміли вибухи: що відомо про ракетний удар РФ

Близько п'ятої ранку в Повітряних силах ЗСУ повідомили про рух ракети в напрямку Одеси.

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РФ завдала ракетного удару по Одесі / Колаж: Главред, фото: structure.mil.ru, t.me/alarmukraine, ua.depositphotos.com

У ніч на п'ятницю, 19 квітня, в Україні було оголошено повітряну тривогу через ракетну атаку країни-агресора РФ.

Близько п'ятої ранку в Повітряних силах ЗСУ повідомили про рух ракет у напрямку Одеси та Дніпра.

У Дніпрі прогриміла серія вибухів, також вибух було чути в Одеській області.

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На Одещині місцеве видання повідомило про роботу ППО.

Поки що немає інформації про наслідки ракетного удару окупантів по Одеській області.

Ракетний удар по Дніпру 19 квітня 2024 року

Російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Дніпру. У місті прогриміла серія вибухів. Пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок. Спалахнула пожежа. Під завалами можуть бути люди.

Наразі відомо про дев'ять постраждалих.

Нагадаємо, 17 квітня російські окупанти вдарили ракетами по Чернігову. Ракетний удар зафіксовано по об'єкту соціальної інфраструктури.

Пізніше стало відомо, що армія РФ завдала удару по Чернігову за допомогою трьох крилатих ракет типу "Іскандер".

ОТРК Іскандер Сімейство російських оперативно-тактичних ракетних комплексів. Розроблено науково-виробничою корпорацією Конструкторське бюро машинобудування в місті Коломні Московської області, передає Вікіпедія. Основне призначення ракетних комплексів Іскандер - це знищення систем ППО і про противника, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на дальностях до 500 км. На думку The National Interest, ОТРК Іскандер є найнебезпечнішою зброєю ЗС РФ, оскільки має дуже низький бар'єр неядерного застосування, а велика дальність ракет та їхні можливості подолання ППО може одразу ж призвести до величезних збитків у разі нанесення ударів по аеродромах, логістичних центрах тощо. Експерти порівнюють масоване застосування ОТРК Іскандер за масштабом збитку з наслідком бомбардувань авіації НАТО.

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