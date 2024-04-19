ЗСУ вперше збили російський бомбардувальник Ту-22М3 - носій ракет Х-22

Ворожий Ту-22МЗ збили із зенітного ракетного комплексу С-200. Літак вдалося атакувати за 300 км від України.

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ЗСУ збили російський Ту-22М3 / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Mash

Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук заявив, що 19 квітня вперше зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки МО України знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.

"Ту-22М3 - носій крилатих ракет Х-22, якими російські терористи б'ють по мирних українських містах", - написав він у Telegram.

Олещук додав, що під час сьогоднішньої атаки вперше було знищено дві російські ракети Х-22.

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"Україні потрібно більше засобів, більше ракет, щоб краще захистити від російського тероризму прифронтові території. Я дякую всім, хто сьогодні забезпечив цей результат. Зло буде покаране", - додав командувач Повітряних Сил.

Знищено 15 ракет, 14 дронів і бомбардувальник ТУ-22М3 / t.me/ComAFUA

Видання РБК Україна пише з посиланням на джерела в Силах оборони, що знищення бомбардувальника Ту-22М3 - це операція ГУР. Літак вдалося атакувати за 300 км від України.

Повідомляється, що після збиття бомбардувальника інший літак, що летів за ним, розвернувся.

"Це перший літак стратегічної авіації, який вдалося знищити Україні під час польоту. Він завдавав ударів по Україні", - розповів співрозмовник видання.

24 канал із посиланням на джерела пише, що ворожий Ту-22МЗ збили із зенітного ракетного комплексу С-200.

Зазначимо, Ту-22М3 - це дальній надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник (кодифікація НАТО: Backfire). Призначений для ураження морських і наземних цілей базування керованими ракетами та авіаційними бомбами.

З яких літаків РФ обстрілює Україну / Інфографіка Главреда

Ракета Х-22 - що про неї відомо Х-22 "Буря" (за класифікацією НАТО - AS-4 Kitchen - "Кухня") - радянська/російська надзвукова крилата протикорабельна ракета повітряного базування великої дальності. Входить до складу авіаційного ракетного комплексу К-22, пише Вікіпедія. Призначалася для ураження радіолокаційно-контрастних точкових і площинних цілей за допомогою спеціальної (ядерної) або фугасно-кумулятивної боєголовки. Ракета Х-22 тривалий час перебувала у виробництві та має безліч модифікацій.

У Росії впав літак Ту-22М3 - що відомо

Вранці 19 квітня стало відомо, що на території Ставропольського краю країни-агресора РФ впав дальній надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник Ту-22М3.

Літак впав недалеко від хутора Богомолов Ставропольського краю. На борту перебували четверо льотчиків. РосЗМІ писали, що було госпіталізовано двох із них. Щонайменше ще один льотчик також встиг катапультуватися. Доля четвертого невідома.

Міноборони Росії підтвердило катастрофу Ту22М3 у Ставропольському краї. Там повідомили, що літак упав після виконання бойового завдання під час повернення на аеродром базування.

Ракетний удар 19 квітня - останні новини

19 квітня Росія завдала ракетного удару по Дніпру. Унаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження п'ятиповерхового житлового будинку. Існує загроза того, що під завалами можуть залишитися люди.

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що удар було завдано по самому центру міста.

За останніми даними МВС, у Дніпрі двоє людей загинули, ще 16 - поранені. Психологічну допомогу отримали 30 осіб.

У Синельниківському районі пошкоджено понад десяток приватних будинків. Спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. Загинули 6 людей, серед яких діти 6 та 8 років. Ще двоє людей травмовані.

"На жаль, кількість постраждалих зростатиме. Розбір завалів пошкоджених будинків триває", - додали в МВС.

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