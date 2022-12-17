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Армія Путіна зможе дійти до Києва лише через років 20-30 – Фейгін

17 грудня 2022, 01:35
Окупанти втратили темп свого просування в Україні, і тепер не можуть достягнути хоч якихось успіхів.
Владимир Путин, Марк Фейгин
Марк Фейгін заявив, що окупанти втратили темпи просування в Україні/ сайт Кремля, скрін

Мрія російського диктатора Володимира Путіна захопити Київ не здійсниться, адже, беручи до уваги темп просування російського окупаційного війська на інших напрямках, до столиці України загарбники можуть дійти хіба що через 20-30 років.

Про це розповів російський правозахисник Марк Фейгін в інтерв’ю "Обозревателю". За його словами, передчуття наближення провалу РФ є головною причиною, чому деякі російські олігархи уже почали підшуковувати собі нерухомість за кордоном. Вони хочуть мати запасне місце для втечі.

"Якби вони (російські окупанти – ред.) захопили Україну, і розмов таких не було б (про втечу з РФ російських олігархів – ред.). А зараз мобілізація, але успіху чомусь ми не бачимо. Як бовталися навколо Бахмута, "Артемівська" та інших місць, так і бовтаються. Гаразд, ви б'єтеся. Але скільки ви ще битиметеся? Рік? Два?", – зазначає Фейгін.

Хто такий Марк Фейгін

Марк Захарович Фейгін (нар. 3 червня 1971, Куйбишев) - російський юрист. Брав участь у захисті групи Pussy Riot, націоналіста Іллі Горячева (БОРН), української військовослужбовиці Надії Савченко. Депутат Державної Думи (1994-1995). Заступник мера Самари (1997-2007). Кандидат юридичних наук (1999), пише Вікіпедія.

Веде YouTube-канал Фейгін Live на політичні теми.

Він наголосив, що такими темпами можна досягнути лише якихось локальних перемог, і не більше.

"Звісно, якісь локальні військові успіхи дуже можливі, але так війну не виграєш. Припустимо, вони візьмуть Бахмут. Але Київ з іншого боку. Ти що, і до Києва так ітимеш? Років через 20-30 дійдеш. А дорогою витратиш усе, що маєш", – каже Фейгін.

Він наголосив, що удари по українській інфраструктурі Росії не допоможуть.

"Немає успіху та немає інструменту, який би допоміг його досягти. Ну от вони розбомбили інфраструктуру України. І? Що далі?", – зазначає правозахисник.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що армія РФ не зможе взяти Київ у разі нового наступу. Російське військо знесилене, в Росії вичерпуються високоточні боєприпаси. Тому у разі наступу на українську столицю окупанти не зможуть просунутися далеко.

Нагадаємо, військовий експерт і полковник запасу Роман Світан зазначав, що захопити Київ нинішній армії російських окупантів неможливо – просто через брак людей. Він вважає, що білоруське угруповання військ окупантів, швидше за все, буде перекинуто Кремлем на інші напрямки.

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війна в Україні Володимир Путін вторгнення Росії Марк Фейгін
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