"Спробують поставити Київ і ЗСУ на коліна, перерізавши усі шляхи": Касьянов пояснив підступний план РФ

У разі наступу з півночі загарбники можуть рушити не на Київ, а на інші області для перерізання шляхів постачання.

Касьянов пояснив підступний план РФ щодо цілі захопити Київ/ УНІАН, Главред

Російські окупанти у разі повторної спроби наступу з території Білорусі спробують не йти одразу на захоплення Києва, а спочатку перерізати шляхи постачання українських військ та столиці України.

Таким чином вони спробують поставити Київ на коліна і змусити здатися. Про це розповів військовослужбовець ЗСУ, блогер Юрій Касьянов в інтерв'ю Главреду.

Він зазначає, що окупанти спробують врахувати свої минулі помилки і діятимуть по-інакшому.

"Тому їх, в першу чергу, може цікавити навіть не Київ, а перерізання шляхів постачання як українських військ, так і, в тому числі, самого Києва. Тобто перерізання основних автодоріг, які йдуть до Києва і далі на Дніпро, Харків, в районі Рівного, а також перерізання залізничних колій. Це і буде їх головною метою, щоб розірвати лінії постачання і тим самим поставити Київ на коліна, а війська залишити без палива, боєприпасів і будь-якої підтримки", – пояснює військовослужбовець ЗСУ.

Проте таки планам російських окупантів не судилося збутися, впевнений Касьянов. Адже в українців у цій війні поставлено на карту усе.

"Чи можуть вони їх (таких цілей – ред.) досягти? На картах, з прапорцями і на засіданнях російського Генштабу – так. Але чи можна домогтися перемоги над нацією, девіз якої "перемога або смерть" і якій нікуди відступати – ні, неможливо. Розгромимо ми їх на Новий Рік, Різдво або 23 лютого значення не має – перемоги у них все одно не буде. Тому що у нас все поставлено на карту і нам просто нікуди йти", – наголосив він.

Ракетний удар РФ по Україні

Вранці 16 грудня Росія здійснила нову масовану ракетну атаку на Україну. У Києві та низці областей держави відбулися вибухи. Частково це було спрацювання протиповітряної оборони, проте у деяких місцях повідомлялося про прильоти по енергетичних об’єктах.

У Кривому Розі ракета влучила у житловий будинок. Внаслідок цього загинули дві людини, ще шестеро отримали травми, серед них троє дітей. Під завалами можуть перебувати дві людини, з них одна дитина.

Також повідомлялося, що у Києві через ракетну атаку є перебої з водопостачанням. Мер міста Віталій Кличко закликав киян підготувати запас питної і технічної води.

Як стало відомо, окупанти під час ранішньої атаки випустили загалом 76 ракет, але 60 із них збила українська протиповітряна оборона. Про це розповіли головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

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