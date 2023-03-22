Ракетний удар по Одесі: в Міноборони РФ підтвердили причетність, але назвали свою версію обстрілу

У російському Міноборони заявили, що окупанти нібито вдарили по аеродрому, а не по цивільній будівлі.

В РФ вигадали свою версію ракетного удару по Одесі / Колаж фото Міноборони, скріншот з відео

Російські окупанти увечері 21 березня вдарили ракетами по Одесі. У російському Міноборони визнали, що росіяни обстріляли місто, але вже вигадали виправдання. Його озвучив представник відомства Ігор Конашенков.

Він намагається переконати, що російські ракети влучили не по території монастиря УПЦ МП, а нібито по території аеродрому "Шкільний" поблизу Одеси.

"Уражено два ангари з озброєнням і військовою технікою українських військ", - сказав Конашенков.

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Ракетний удар по Одесі

21 березня російські окупанти обстріляли Одесу з винищувача Су-35. Українська система ППО збила дві ракети Х-59, однак інші дві вдарили по будівлі на території монастиря Української православної церкви Московського патріархату.

Внаслідок "прильоту" будівля загорілася. За даними спікера Одеської обласної військової адміністрації, постраждали 4 людини, медики госпіталізували трьох поранених, жертв немає.

Ракетний терор росіян

Нещодавно речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що російські окупанти можуть змінити тактику та почати бити ракетами по інших об'єктах. Все через те, що вони не можуть занурити Україну у суцільну темряву.

"Світловий день стає довшим, а енергоспоживання меншим. Ворог побачив, що цілі не досягнуто, тому, можливо, буде зменшення атак по об'єктах енергетичної інфраструктури", - сказав Ігнат.

Він переконаний, що росіяни можуть почати обстрілювати інші важливі об'єкти - транспортну інфраструктуру або гідротехнічні споруди. Нині в України немає озброєння, яке може вберегти від ударів ворожими ракетами типу Х-22.

Окрім того, загарбники можуть бити по Україні ще й дронами-камікадзе. Як зазначив Ігнат, у країни-агресора Росії немає проблем з постачанням дронів-камікадзе з Ірану. По-перше, вони з'єднані Каспійським морем, через яке можуть переправляти ударні безпілотники. По-друге, їх можуть доставляти повітрям.

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