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Є руйнування і постраждалі: РФ вдарила ракетами по Одесі

21 березня 2023, 21:52
Російські окупанти вдарили ракетами з моря, використовуючи російський винищувач Су-35.
Є руйнування і постраждалі: РФ вдарила ракетами по Одесі
РФ вдарила ракетами по Одеській області / Колаж фото Міноборони РФ, скріншот з відео

Російські окупанти обстріляли Одеську область. 21 березня вони завдали ракетного удару з російського винищувача Су-35. Про це повідомляє Одеська районна військова адміністрація.

Ворог запустив ракети з моря. Українська ППО збила частину ракет, проте деякі з них все ж долетіли до "цілі".

В результаті обстрілу був частково пошкоджений цивільний будинок.

відео дня

"Є постраждалі, попередньо без жертв. Підрозділами ДСНС пожежу станом на 20.40 локалізовано", - йдеться у повідомленні.

вибухи в Одеській області
РФ вдарила ракетами по Одеській області / скріншот

У Мережі опублікували відео, на якому чути сильні вибухи.

вибухи в Одеській області
РФ вдарила ракетами по Одеській області / скріншот з відео

У Повітряних силах ЗСУ передавати, що над Одеською областю було збито 2 російські ракети Х-59.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що окупанти вдарили двома ракетами по будівлі на території монастиря. Вже відомо про щонайменше 3 постраждалих. На місці події гасять пожежу.

Ракетний терор росіян

Нещодавно речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що російські окупанти можуть змінити тактику та почати бити ракетами по інших об'єктах. Все через те, що вони не можуть занурити Україну у суцільну темряву.

"Світловий день стає довшим, а енергоспоживання меншим. Ворог побачив, що цілі не досягнуто, тому, можливо, буде зменшення атак по об'єктах енергетичної інфраструктури", - сказав Ігнат.

Він переконаний, що росіяни можуть почати обстрілювати інші важливі об'єкти - транспортну інфраструктуру або гідротехнічні споруди. Нині в України немає озброєння, яке може вберегти від ударів ворожими ракетами типу Х-22.

Окрім того, загарбники можуть бити по Україні ще й дронами-камікадзе. Як зазначив Ігнат, у країни-агресора Росії немає проблем з постачанням дронів-камікадзе з Ірану. По-перше, вони з'єднані Каспійським морем, через яке можуть переправляти ударні безпілотники. По-друге, їх можуть доставляти повітрям.

Інші новини:

війна в Україні Одеська область вторгнення Росії ракетний удар
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