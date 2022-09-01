УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Контрнаступ ЗСУ на півдні: українська армія зачищає передмістя Херсона

1 вересня 2022, 14:23

Українські військові ведуть позиційні бої і закріплюються на звільнених територіях.

ВСУ
Боєць ЗСУ / Фото УНІАН

На півдні підрозділи Збройних сил України продовжують наносити удари для зменшення сил і могутності ворога, повідомила начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Наші підрозділи ведуть позиційні бої, закріплюються на територіях, на яких знаходяться. Ми продовжуємо знищувати запаси ворога, тримати під контролем транспортні шляхи, по яких вони намагаються підтягувати резерви. Продовжуємо знищувати їх командні пункти та місця зосередження особового складу, техніки. Все це, що стосується зменшення сил і могутності ворога", - сказала вона в ході брифінгу.

За словами Гуменюк, окупантів, які виявилися на правому (Херсонському) березі Дніпра, достатньо для того, щоб українські військові їх там тримали і могли з ними впоратися.

Видео дня

У той же час вона відмовилася уточнювати, які населені пункти зараз звільнені від ворога.

"Ми не проголошуємо звільнені населені пункти, тому що вони відразу опиняються під авіаційними та артилерійськими ударами ворога. Це треба всім усвідомлювати і не поспішати з такою інформацією", - сказала Гуменюк, додавши, що поспішність може стати фатальною.

Вона пояснила, що підрозділи ЗСУ спочатку повинні остаточно зачистити від окупантів той чи інший населений пункт і відійти на відстань, з якої зможуть забезпечити захист цивільному населенню.

Нагадаємо, українські військові 29 серпня прорвали першу лінію оборони під окупованим російськими загарбниками Херсоном. Українські військові повідомили, що в Херсонській області окупаційні війська відійшли від своїх позицій, десантники країни-агресора РФ тікають з поля бою. Захисники України змусили відійти від своїх позицій 109 полк так званої "ДНР".

Пізніше у Збройних силах України закликали до тиші на інформаційному фронті щодо поширення інформації, яка стосується Подій на півдні країни. Новинний ажіотаж може перешкодити контрнаступу ЗСУ, заявила Гуменюк.

Читайте ще:

новини Херсона війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

14:32

Свята у вересні 2022: чи будуть додаткові вихідні

14:23

Контрнаступ ЗСУ на півдні: українська армія зачищає передмістя ХерсонаВідео

14:09

"Доведеться діставати ковдри": синоптик попередила про дуже холодні ночі в УкраїніВідео

13:58

Ердоган хоче найближчим часом влаштувати зустріч Зеленського і Путіна в ТуреччиніВідео

13:48

Нова "бавовна": У Севастополі прогриміли вибухи, РФ підняла в небо авіаціюВідео

Реклама
13:47

ДіКапріо проміняв свою колишню дівчину на красуню з України: що про неї відомо

13:25

Перед контрнаступом ЗСУ США провели з Україною "військові ігри" – CNNВідео

13:08

Була база, а стала братська могила: ЗСУ "демілітаризували" 58 окупантів на ХерсонщиніВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 2 вересня 2022: Близнюкам - плітки, Левам - гроші, Козерогам - важлива зустрічВідео

12:58

Комаровський розкрив діагноз Путіна і спрогнозував терміни його смертіВідео

12:44

"Ми нікого не тримаємо": Данілов розповів, що чекає жителів ОРДЛО після звільнення

12:41

"Доказ ваги гарантій РФ": в ОП відповіли на обстріл окупантами маршруту місії МАГАТЕВідео

12:37

У Росії в дитсадку дітям видали грамоти з гербом України

12:18

Що РФ задумала на 1 вересня в Україні: в ISW озвучили три сценарії, один з них дуже небезпечний

12:09

6 корисних звичок дитини, які допоможуть виховати успішного дорослого

12:06

Від спецсил ГРУ до льотчиків-снайперів: ЗСУ "покришили" сотні елітних бійців армії РФВідео

12:03

Сильно опухлий Кіркоров повіз дітей в перший клас. Діти вчаться в 4-му і 5-му

11:59

"Самогубство"? У Москві за дивних обставин загинув голова ради директорів ЛукойлуВідео

11:46

Люди роками використовують Зірочку неправильно: куди не можна наносити мазь

11:33

Контрнаступ ЗСУ може затягнутися на місяці: у США назвали причинуВідео

Реклама
11:09

Седокова виклала свої "м'ячі": репер-любитель ракет Джиган оцінив

10:55

В Україні можуть випасти кислотні дощі: тривожний прогноз кліматологаВідео

10:52

Російський командир випадково спалив своїх елітних розвідників: його "врятували" ЗСУ

10:45

Як захиститися від радіації в домашніх умовах – що робити в перші години

10:24

В Україні ліквідували командира батареї російських артилеристів

10:03

Окупанти б'ють по ЗАЕС перед приїздом МАГАТЕ, відключився 5-й енергоблок: що відбувається в ЕнергодаріВідео

09:59

"Ми знали, про що говорить Кадиров": Данілов розповів про феноменальну українську розвідку

09:52

З 1 вересня! - привітання, картинки і милі листівки до свята знань

09:39

Росіяни "переплутали" Харків з Бєлгородом: у місті гримлять вибухиВідео

09:38

Величезна черепаха покусала росіянку в ТуреччиніВідео

08:55

Росія вкрала в нас півроку життя, в себе самої вона вкрала всеПогляд

08:54

"Година Ч" для Кримського мосту настала: Жданов розповів, коли ЗСУ перейдуть до дійВідео

08:53

Гороскоп на сьогодні, 1 вересня 2022: Дівам - витрати, Скорпіонам - сімейні проблеми, Рибам - ризик травмВідео

08:49

Крим буде звільнено будь-яким шляхом — ПодолякВідео

08:30

Чому не можна роздавати кабачки: ви здивуєтеся, коли дізнаєтесяВідео

08:17

Мінус 200 "голів", 6 складів боєприпасів і гори техніки: ЗСУ скоротили популяцію окупантів на півдніВідео

07:59

У Росії є ресурси для відкриття другого фронту - німецький генералВідео

07:14

В армії РФ не вистачає особового складу, там готові вербувати засуджених в обмін на помилування - CNNВідео

06:45

Україна може отримати членство в Євросоюзі "за дві ночі" - КулебаВідео

06:20

Прикмети на вересень 2022: які 10 речей треба зробити в перший місяць осені, щоб ще рік була удачаВідео

Реклама
06:18

Життя солдата: що насправді цінується на фронтіПогляд

05:55

Катування школою скасовується: астролог розповів, як зацікавити дитину навчаннямВідео

05:51

ЗСУ доведеться йти на РФ, якщо її армію розбити не вдасться, а Путін залишиться при владі – ЖдановВідео

05:20

Найсмачніший і дуже корисний компот на зиму: простий рецепт за 15 хвилинВідео

05:05

Зими не буде? Українців шокували прогнозом через глобальне потеплінняВідео

04:30

Найсмачніша кава: навіщо запивати напій водоюВідео

04:30

Як легко перевірити курячі яйця на свіжість в домашніх умовах

03:41

Гороскоп на вересень 2022 для Терезів: події місяця зададуть напрямок на цілий рікВідео

03:25

Стануть сліпучо білими: 3 секрети, як ефективно відбілити речі в домашніх умовах

02:42

Французький ангел: 55-річна Патрісія Каас похвалилася стрункою фігурою в прозорій блузці

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Свята
Яблучний СпасВихідні у вересніМаковія 2022День Незалежності
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Гороскоп
Гороскоп на сьогодніГороскоп на завтраГороскоп на тижденьГороскоп тароГороскоп на серпень
Синоптик
Прогноз погодиПогода на два тижніПогода на серпеньПогода осіньМагнітна буря
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти