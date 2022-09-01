Контрнаступ ЗСУ на півдні: українська армія зачищає передмістя Херсона

Боєць ЗСУ / Фото УНІАН

На півдні підрозділи Збройних сил України продовжують наносити удари для зменшення сил і могутності ворога, повідомила начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Наші підрозділи ведуть позиційні бої, закріплюються на територіях, на яких знаходяться. Ми продовжуємо знищувати запаси ворога, тримати під контролем транспортні шляхи, по яких вони намагаються підтягувати резерви. Продовжуємо знищувати їх командні пункти та місця зосередження особового складу, техніки. Все це, що стосується зменшення сил і могутності ворога", - сказала вона в ході брифінгу.

За словами Гуменюк, окупантів, які виявилися на правому (Херсонському) березі Дніпра, достатньо для того, щоб українські військові їх там тримали і могли з ними впоратися.

Видео дня

У той же час вона відмовилася уточнювати, які населені пункти зараз звільнені від ворога.

"Ми не проголошуємо звільнені населені пункти, тому що вони відразу опиняються під авіаційними та артилерійськими ударами ворога. Це треба всім усвідомлювати і не поспішати з такою інформацією", - сказала Гуменюк, додавши, що поспішність може стати фатальною.

Вона пояснила, що підрозділи ЗСУ спочатку повинні остаточно зачистити від окупантів той чи інший населений пункт і відійти на відстань, з якої зможуть забезпечити захист цивільному населенню.

Нагадаємо, українські військові 29 серпня прорвали першу лінію оборони під окупованим російськими загарбниками Херсоном. Українські військові повідомили, що в Херсонській області окупаційні війська відійшли від своїх позицій, десантники країни-агресора РФ тікають з поля бою. Захисники України змусили відійти від своїх позицій 109 полк так званої "ДНР".

Пізніше у Збройних силах України закликали до тиші на інформаційному фронті щодо поширення інформації, яка стосується Подій на півдні країни. Новинний ажіотаж може перешкодити контрнаступу ЗСУ, заявила Гуменюк.

Читайте ще: