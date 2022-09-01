ЗСУ можуть звільнити Херсон без бойових дій: британський експерт розповів, як це зробити

Звільнити Херсон можна без бойових дій / Колаж Людмила Денісова, УНІАН

Українські військові можуть спробувати звільнити Херсон від російських окупантів без бойових дій та обстрілів. Для цього їм потрібно лише оточити 20 тис. окупантів у регіоні. Про це заявив колишній гендиректор Королівського інституту об'єднаних збройних сил та професор Майкл Кларк, повідомляє Sky News.

Він додав, що українські захисники контратакують швидко та з великим наступом.

Якщо українським бійцям вдасться оточити окупантів, то росіяни будуть змушені без бою вивести війська з міста.

"Я думаю, що вони хотіли б оточити 20 000 або близько того російських військ, які знаходяться на захід від Дніпра. Вони не хочуть бомбити місто, і тому вони зможуть повернути Херсон, просто провівши цей швидкий наступ, який загрожує оточенням 20 000 солдатам", - сказав Майкл Кларк.

Звільнення Херсонської області

Раніше керівник об'єднаного координаційного штабу прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що наші захисники вже проводять операцію зі звільнення Херсонщини. Вона зазначила, що контрнаступ в Херсонській ЗСУ буде сучасними методами, зокрема, виснажуючи ворога.

Генерал Дмитро Марченко, який командував обороною Миколаєва, заявив, що для успішного контрнаступу в Херсонській області Україні необхідно мати щонайменше втричі більше військ, ніж у противника. Звільнення Херсона буде "непростим завданням", адже російські окупанти підготувалися до оборони. В таких умовах складно що-небудь прогнозувати, наголосив генерал.

Нагадаємо, політичний та економічний експерт Тарас Загородній зазначав, що можливі терміни закінчення війни РФ проти України визначить те, як розвиватиметься ситуація на фронті. Зараз ключовою точкою є навіть не Херсон, а Херсонська область, де перебуває велике угруповання російських військ, що налічує 25 тисяч військовослужбовців. Це угруповання зараз фактично оточене.

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