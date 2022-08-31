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Росіяни в пастці, почалася паніка: ЗСУ рухаються до околиць Херсона - Жданов

31 серпня 2022, 23:19

Ворожі війська розуміють, що мости зруйновані, шляхів відступу немає, вони опинилися в пастці.

Жданов ВСУ
ЗСУ впевнено рухаються до Херсона - Жданов / Колаж УНІАН, Главред

ЗСУ впевнено рухаються до Херсона - на початку сьогоднішнього дня вони перебували на відстані приблизно 20 км до околиць міста. Наразі ще важко сказати, на скільки українські бійці просунулися вперед від початку доби, сказав в інтерв'ю Наталії Мосейчук розповів військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, Генштаб поки не коментує, як саме змінилася лінія фронту на Херсонщині. Водночас CNN повідомляє, що відбулися значні зміни на користь українських військ. Конкретики мало.

"До Херсона ще понад 10 кілометрів. Це точно", - констатував Жданов.

Експерт зазначив, що зараз ЗСУ "працюють" проти ворожого угруповання на правому березі Дніпра. Це цілком очікувано.

"Я прогнозував, що ЗСУ будуть планомірно і методично виносити це угруповання за допомогою артилерії, в тому числі і реактивної, і авіації. Це було б доцільно. Зараз спостерігається переривання шляхів логістики. Це те, що ми спостерігаємо вже третю добу... Єдина проблема зараз - зловити поромну переправу біля Антонівського мосту. Вона постійно рухається. Для того, щоб її зловити, потрібен коректировщик на місці, який повідомить, коли вона зупиниться на завантаження або розвантаження", - зазначив Жданов.

Експерт констатував, що російські війська на Херсонщині не тільки опинилися в оточенні. Вони ще й розсічені навпіл. Зруйновано переправи через річку Інгулець. Сполучення між двома частинами ворожого угруповання немає.

Жданов підкреслив, що серед окупантів вже панує непідробна паніка, що підтверджують і перехоплення розмов. Росіяни розуміють, що мости зруйновані, шляхів відступу немає, вони в пастці.

"Фактично вони (росіяни - ред.) відчувають те, що ми відчували на Донецькому напрямку. Ми виносимо їх з позицій. Якщо є можливість, будемо просуватися вперед. Є два варіанти: або вони біжать, або здаються в полон", - зазначив він.

Жданов нагадав, що місяць тому жителі Херсонщини розповідали, як росіяни після ударів по Антонівському мосту розкупили всі плавальні засоби. Окупанти, які запаслися надувними матрацами, мають шанс на порятунок. Однак, як зауважує експерт, переправитися через Дніпро буде вкрай важко, а з патронами і в амуніції - майже неможливо.

У разі взяття контролю над правим берегом Дніпра, ЗСУ візьмуть під вогневий контроль забезпечення Запорізького напрямку противника.

"Ми фактично ріжемо шляхи посилення цього угруповання з території Криму. А місцевість там така, якщо немає населених пунктів, то закріпитися там неможливо. Якщо артилерія наша буде виносити росіян з позицій, то ми можемо поступово наводити мости і переправляти наше угруповання на лівий берег", - зазначив Жданов.

За його словами, на Херсонському напрямку активно працює українська бойова авіація, зате російського ППО в регіоні вже практично не існує.

Нагадаємо, в середу, 31 серпня, в захопленому російськими окупантами Херсоні пролунали потужні вибухи.

При цьому офіційні джерела поки не коментують ситуацію в тимчасово окупованому місті.

Додамо, що в мережі публікують відео нових вибухів у Херсоні. Уточнюється, що "бавовна" сталася на складі БК окупантів РФ і в районі Антонівського мосту.

Як відомо, Збройні Сили України знищили практично всі Великі Мости на окупованій частині Херсонської області. Йдеться про Антонівський залізничний та автомобільний мости та Новокаховський. У цьому ЗСУ допомогли американські реактивні системи залпового вогню HIMARS.

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війна в Україні російські агресори Херсонська область Олег Жданов
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