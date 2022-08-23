На півдні ЗСУ знищили склад з боєприпасами в Каховці й підтвердили ураження двох мостів

ЗСУ завдали авіаційних ударів по ворогу / Фото УНІАН

Захисники України знищили склад з російськими боєприпасами в Каховці, а також підтвердили ураження двох мостів на півдні. Йдеться про Антонівський міст та міст через Каховську ГЕС.

"Суттєвого ураження завдано Антонівському мосту, підтверджено вагому ступінь пошкодження мосту через Каховську ГЕС, знищено склад ворожих боєприпасів у Каховці", - йдеться у повідомленні на сторінці Оперативного командування Південь.

ЗСУ завдали авіаційних ударів по опорному пункту, районах зосередження живої сили, озброєння і техніки, складам боєприпасів і системам протиповітряної оборони окупантів.

Втрати Росії на Півдні за добу склали:

17 окупантів;

ЗРК "Бук";

мінометний комплекс "Сани";

5 одиниць броньованих автомобілів та іншої техніки.

Зазначається також, що окупанти 8 разів завдавали авіаційних ударів по позиціях українських військових.

У Чорному морі Росія тримає чотири ракетоносії, споряджені 28 ракетами типу "Калібр". Всього біля узбережжя Криму зосереджено 13 кораблів.

Удари ЗСУ по мостах у Херсоні

Армія України проводить військову операцію на Херсонщині. Українські війська 26 липня завдали ударів артилерією по Антонівському мосту біля захопленого Херсона. Внаслідок цього шляхопровід більше не придатний для комунікації. Російські окупанти не зможуть перекидати мостом свої сили і засоби.

30 липня в оперативному командуванні Південь заявили, що ЗСУ вдарили і по Антонівському залізничному мосту. Естакада пошкоджена, вона також не придатна для експлуатації.

У Херсонській ОВА 3 серпня повідомили, що сили оборони України звільнили вже 53 населених пункти на Херсонщині. Однак на звільнені території повертатися поки не можна - їх обстрілюють російські війська.

У ніч на 14 серпня Збройні Сили України завдали нового удару по Антонівському мосту в Херсонській області, який окупанти РФ використовували для перекидання військової техніки та особового складу. Як розповіла спікер Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, удар був нанесений з метою вивести з ладу Антонівський міст і виключити його використання окупантами.

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