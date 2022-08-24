ЗСУ розгромили склад боєприпасів і "прорідили ряди" окупантів на Херсонщині/ Генштаб ЗСУ, УНІАН

Українські воїни у вівторок, 23 серпня, вдарили по російських окупантах на півдні України з гелікоптерів та артилерією. У результаті влучних ударів вдалося "прорідити ряди" ворога – загинули 13 загарбників.

Також воїнам ЗСУ вдалося знищити ще один склад боєприпасів ворога – у Нововоскресенському на Херсонщині. Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Захисники України тричі за добу били по загарбниках на півдні. Вони наносили удари з гелікоптерів та артилерії по скупченню живої сили, озброєння і техніки противника в Нововознесенському, Архангельському і Правдиному.

У результаті загалом було знищено:

13 російських окупантів,

самохідну гаубицю "Мста-С",

3 одиниці автомобільної техніки,

склад боєприпасів ворога.

Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

При цьому окупанти упродовж дня нанесли 10 авіаційних ударів штурмовою авіацією та гелікоптерними парами по позиціях захисників України. Обійшлося без втрат.

Нагадаємо, зараз Україна перебуває на етапі стабілізації ситуації на полі бою, найгірший сценарій війни вже позаду, заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс може роками підтримувати Україну в боротьбі проти країни-агресорки Росії і що у Заходу немає втоми від війни. Він зазначив, що країнам Альянсу доведеться збільшити виробництво озброєння, якщо потрібно буде довго надавати військову допомогу Україні.

Читайте також: