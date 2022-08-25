ЗСУ вдарили по Каховському мосту й системам ППО росіян, знищено склад боєприпасів

ЗСУ вдарили по Каховському мосту/ Фото УНІАН, Укргідроенерго

Захисники України 24 серпня вдарили по Каховському мосту і системам ППО росіян. Був знищений склад боєприпасів, також ЗСУ завдали удару по командно-спостережному пункту ворога.

Як повідомляє Оперативне командування Південь, українська авіація завдала 4 удари по районах зосередження живої сили, озброєнняй техніки ворога в Бериславському районі, зокрема і по системах протиповітряної оборони в Новій Каховці.

Ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань атаковано Каховський міст. Наразі результати влучень уточнюються.

Втрати росіян склали:

12 солдатів;

3 одиниці броньованої автотехніки;

склад боєприпасів.

"Вражений командно-спостережний пункт батальйонної тактичної групи 33-го мотострілецького полку та 7-ї військової бази", - додали в ОК Південь.

Як повідомляв Главред, 12 серпня в звіті аналітиків Інституту вивчення війни йшлося, що Збройні Сили України зруйнували останній діючий міст біля Каховської гідроелектростанції. Через нього російські війська переправляли свою техніку на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.

Сили оборони України у вівторок ввечері 26 липня завдали артилерійських ударів по Антонівському мосту в окупованому військами Росії Херсоні.

Представниця сил Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк зазначила, що міст став непридатним для використання адже українська артилерія спрацювала ювелірно і філігранно.

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