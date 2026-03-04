Рус
17 кораблів та понад 2000 цілей: в США розкрили втрати флоту Ірану у війні

Юрій Берендій
4 березня 2026, 08:27
В США заявили про масштабні удари по ракетній інфраструктурі Ірану та повне знищення його флоту в акваторіях Перської затоки й Ормузької протоки.
Про що йдеться у матеріалі:

  • В США підбили перші підсумки операції проти Ірану
  • Загалом було уражено понад 2000 цілей
  • США вдалось потопити весь іранський флот

Сполучені Штати повідомили про знищення 17 іранських кораблів і одного підводного човна з початку операції "Епічна лють". Крім того, американські сили вразили майже дві тисячі цілей. Про це заявив очільник Центральне командування США адмірал Бредлі Купер у соцмережі X.

За його словами, У цій операції беруть участь понад 50 000 військовослужбовців, 200 винищувачів, два авіаносці та бомбардувальники зі Сполучених Штатів, і ще більше сил і засобів вже на шляху до місця призначення.

Дивіться відео брифінгу американського адмірала:

У перші години операції сили Центрального командування разом з Ізраїлем завдали Ірану масштабних ударів, які адмірал порівняв із кампанією "Шок і трепет" 2003 року проти Іраку.

"Перші 24 години цієї операції були майже вдвічі масштабнішими, і ми продовжуємо цілодобові удари по Ірану від морського дна до космосу та кіберпростору. Зараз ми провели менше 100 годин цієї операції, і вже вразили майже 2000 цілей понад 2000 боєприпасами. Ми серйозно пошкодили іранську систему протиповітряної оборони та знищили сотні іранських балістичних ракет, пускових установок і безпілотників", - вказав адмірал.

Він зазначив, що основна мета — знищення всіх об’єктів, здатних завдавати ударів по американських силах. Бомбардувальники B-2 і B-1 завдали високоточних ударів по ракетній інфраструктурі в глибині території Ірану, а згодом B-52 атакували балістичні ракети та командно-контрольні пункти.

"Ми також потопили іранський флот. Весь флот. Наразі ми знищили 17 іранських кораблів, включаючи найбільш боєздатний іранський підводний човен, який тепер має пробоїну в борту. Протягом десятиліть іранський режим перешкоджав міжнародному судноплавству. Сьогодні в Перській затоці, Ормузькій протоці та Оманській затоці не залишилося жодного іранського корабля. І ми не зупинимося", - пригрозив адмірал Бредлі Купер.

Яка позиція Росії щодо війни в Ірані - думка експерта

Як писав Главред, Москва не надала Тегерану військової підтримки після початку масштабних ударів США та Ізраїлю по об’єктах іранського режиму. Про це повідомив історик, політолог і сходознавець Ігор Семиволос у Facebook.

Він зазначив, що на тлі цих подій фактично руйнується союзна зв’язка між Москвою та Тегераном. За його словами, Іран справді звертався до Росії, посилаючись на положення про взаємну допомогу у разі загрози суверенітету.

Водночас, як підкреслив Семиволос, Кремль скористався юридичними формулюваннями, аргументуючи, що удари США та Ізраїлю подаються як точкові операції проти терористичної інфраструктури, а не як повномасштабне вторгнення. Саме тому в Москві вважають, що ця ситуація не підпадає під дію положень про колективну оборону.

"Іран просив активувати С-400 і системи "Красуха"/"Лейер-3" на російських базах в Сирії (Хмейм і Тартус) для засліплення ізраїльських літаків. Росія не просто відмовила, але, за деякими даними, вимкнула транспондери і активні радари на своїх базах під час прольоту ізраїльських ракет, щоб уникнути випадкового зачеплення і виправдання для вступу в конфлікт", - пояснив він.

НАТО vs
НАТО vs "Вісь зла" / Інфографіка: Главред

Атака на Іран - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Рада аятол визначила наступником верховного лідера Ірану Моджтабу Хаменеї — сина Алі Хаменеї. Про це повідомило агентство Iran International.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий направити своїх військових на Близький Схід для захисту цивільного населення від іранських ракетних і дронових атак. Водночас для цього держави регіону мають переконати Володимира Путіна погодитися на припинення вогню.

Тим часом у новому звіті американського Інституту вивчення війни зазначається, що Володимир Путін намагається позиціонувати себе як миротворця та потенційного посередника між Іраном і країнами Перської затоки на тлі військової операції США та Ізраїлю проти Тегерана.

Інші новини:

Про персону: Ігор Семиволос

Ігор Миколайович Семиволос - історик, політолог, сходознавець.

Молодший науковий співробітник відділу сучасного Сходу Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України.

Виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень.

Автор досліджень у галузі культурної антропології, історії та культури народів Близького Сходу і мусульманських громад Европи, етнополітичної проблематики в сучасній Україні.

