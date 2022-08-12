"На Чорнобиль це буде не схоже": експерт спрогнозувала наслідки аварії на захопленій ЗАЕС

Запорізька АЕС вже п'ять місяців захоплена російськими окупантами / Фото УНІАН

Якщо на Запорізькій АЕС, яку ще п'ять місяців тому захопили російські окупанти, буде перебита остання лінія електропередач, вона може перейти в режим блекаута, а це загрожує катастрофічними наслідками. Таку думку в бліц-інтерв'ю Главреду озвучила експерт з питань енергетики та член Українського ядерного товариства Ольга Кошарна.

За її словами, зараз на ЗАЕС працюють два блоки по 500 мегават і залишилася одна лінія електропередач. Коли блоки працюють, вони видають електроенергію не тільки в мережу, але і для внутрішніх потреб. І ось коли їх зупинять, важливо мати зовнішні енергопоставки з об'єднаної енергосистеми для того, щоб працювали насоси і всі системи управління.

"Якщо втрачається зовнішнє енергопостачання, тоді включається резервний дизельний генератор. А якщо і вони не працюють, то починається важка аварія з розплавленням активної зони, що може призвести до радіаційної аварії", - сказала Кошарна.

Експерт пояснила, що така аварія відрізнятиметься від Чорнобильської, але наслідки будуть не менш жахливими.

"Якщо це станеться, то на Чорнобиль це точно буде не схоже. Тому що там вилетів графіт і був пошкоджений корпус. Тут все залишиться в корпусі, але полетять легколетучі радіонукліди. І тоді можливе забруднення на 350 кілометрів від самої станції, 100 000 беккерелів на квадратний метр, що дорівнює забрудненню на околиці Чорнобильської зони. Тобто це може бути в Полтаві, але все залежить від напрямку вітру", - сказала Кошарна.

Вона додала, що ризик аварії на АЕС існує зокрема і тому, що співробітники станції фактично п'ять місяців перебувають у заручниках. За її словами, є статистика, згідно з якою близько 70% відсотків проблем в експлуатації відбуваються з вини персоналу. А якщо персонал ще й знаходиться в стресі, ризики того, що на форс-мажор неправильно відреагують, збільшуються.

Як повідомляв Главред, експерт з питань енергетики і член Українського ядерного товариства Ольга Кошарна вважає, що Запорізька АЕС потрібна РФ цілою, і пояснила чому.

У РФ погрожують підірвати Запорізьку АЕС

Російські окупанти відкрито визнають, що замінували всі важливі об'єкти захопленої ними Запорізької атомної станції та будуть використовувати АЕС для ядерного шантажу.

Зокрема, начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС рф, командувач гарнізоном Запорізької атомної електростанції генерал-майор Валерій Васильєв у виступі перед своїми солдатами натякнув на готовність підірвати ЗАЕС при спробі штурму Збройних сил України.

Обстріл окупантами Запорізької АЕС

Увечері 5 серпня російські окупанти обстріляли Запорізьку АЕС. Вони влучили в майданчик біля одного з енергоблоків з ядерним реактором. Під час обстрілу окупанти застосували реактивні системи залпового вогню.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на цей обстріл. Він заявив, що окупанти створили ризиковану ситуацію для всієї Європи, і що цей "зухвалий злочин" є серйозним "актом тероризму".

Пізніше в Енергоатомі повідомили, що російські загарбники серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об'єднаний допоміжний корпус на окупованій Запорізькій атомній електростанції.

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