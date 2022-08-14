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На Запорізькій АЕС є загроза розпилення радіації: один енергоблок відключений - Енергоатом

14 серпня 2022, 11:31

На ЗАЕС дії окупантів можуть призвести до порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

Запорожская АЭС, российские военные, оккупанты
На Запорізькій АЕС існує ризик витоку водню та радіації / Колаж фото УНІАН, Reuters

На Запорізькій атомній електростанції, яку захопили російські окупанти, довелося відключити одни енергоблок через пошкодження внаслідок обстрілів. На станції є серйозна загроза витоку водню та радіації. Про це повідомляє Енергоатом.

На ЗАЕС дії окупантів можуть призвести до порушення норм радіаційної та пожежної безпеки. Внаслідок обстрілу було серйозно пошкоджено азотно-кисневу станції, насосну станцію господарсько-побутових стоків та об'єднаний допоміжний корпус.

"Залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, високою є і пожежна небезпека. Крім того, пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика ССВЯП ЗАЕС", - йдеться у повідомленні.

Український персонал, який працює на станції, намагається зробити все можливе, аби не допустити катастрофи. Вони також ліквідовують пошкодження, які завдають окупанти.

"З огляду на те, що дії загарбників передбачити неможливо, загроза фізичній безпеці станції залишається. Наразі Запорізька АЕС продовжує працювати і виробляти електроенергію для потреб вітчизняної енергосистеми. Україна закликає світову спільноту невідкладно вжити заходів, щоб примусити Росію звільнити ЗАЕС та передати електростанцію під контроль нашої держави заради безпеки всього світу", - йдеться у повідомленні.

Окупанти на Запорізькій АЕС тероризують весь світ

Окупанти ставлять під загрозу не лише своє існування, а й життя величезної кількості людей. 3 березня війська РФ направили в Енергодар колону бронетехніки зі 100 одиниць. 4 березня вони обстріляти Запорізьку АЕС під час спроби захопити її. Тоді на атомній електростанції спалахнула пожежа.

Згодом російським військовим вдалося захопити АЕС. Вони розмістили на майданчику станції свої техніку та почали використовувати АЕС як військову базу.

14 березня стало відомо про те, що окупанти підірвали боєприпаси поблизу одного з енергоблоків Запорізької АЕС. На станції були присутні також працівники Росатому.

21 липня стало відомо про те, що окупанти розмістили військову техніку та вибухівку у машинній залі енергоблоку Запорізької АЕС. Все це знаходилось поруч з обладнанням, яке забезпечує роботу турбогенератора, а також близько до головного маслобаку. У цьому баку зберігається легкозаймисте масло, яке використовують для охолодження парових турбін.

5 серпня, російські окупанти двічі обстріляли Запорізьку АЕС. Снаряди з РСЗВ потрапили в майданчик біля одного з енергоблоків з ядерним реактором. Під час обстрілу окупанти застосували реактивні системи залпового вогню. Внаслідок цього є ризики витоку водню.

9 серпня українська розвідка підтвердила, що окупанти мінують енергоатомні блоки Запорізької АЕС. До цього причетні "вагнерівці".

Інші новини:

війна в Україні російське вторгнення Запорізька АЕС
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