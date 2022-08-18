Висувають абсурдні умови: РФ погрожує зупинити роботу ЗАЕС

РФ погрожує зупинити роботу Запорізької АЕС/ Reuters, Telegram Андрій Єрмак

Російські загарбники погрожують Україні, що вони можуть зупинити роботу Запорізької атомної електростанції. В РФ заявили, нібито вони розглядають варіант вивести в "холодний резерв" 5 і 6 енергоблоки, а це призведе до зупинки роботи ЗАЕС.

Таку заяву зробив начальник військ радіаційного, хімічного і біологічного захисту російських збройних сил, генерал-лейтенант Ігор Кирилов. Його слова процитувало російське пропагандистське агентство "РИА Новости".

"Може бути розглянуто питання про виведення в "холодний резерв" 5 і 6 енергоблоків, що призведе до зупинки Запорізької АЕС", – сказав генерал-лейтенант армії окупантів.

При цьому як причину можливої зупинки ЗАЕС він цинічно назвав нібито "обстріли атомної електростанції з боку України".

Обстріли окупантами Запорізької АЕС

Нагадаємо, російські загарбники уже неодноразово обстрілювали Запорізьку атомну електростанцію. В "Енергоатомі" уже заявляли, що через обстріли з боку окупантів є серйозна загроза розпилення радіації. Станція працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

Міністр оборони України Олексій Резніков пояснив, навіщо РФ обстрілює ЗАЕС. Він зазначив, що це провокація і гра на "ядерних нервах" як України, так і всього світу загалом. Таким чином Росія намагається тримати усіх в заручниках, показуючи, що якщо вона не застосує тактичну чи стратегічну ядерну зброю, то може застосувати "мирну ядерну зброю".

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