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У Мелітополі підірвали електроопору, необхідну для підключення ЗАЕС до енергосистеми РФ - ЗМІ

19 серпня 2022, 10:26

Мелітопольські партизани зруйнували плани окупантів щодо Запорізької атомної електростанції.

Запорізька АЕС
Запорізька АЕС вже п'ять місяців захоплена окупантами / Фото УНІАН

У південній частині тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області українські партизани підірвали електроопору, щоби запобігти перепідключенню Запорізької АЕС до енергосистеми Росії. Вибухи прогриміли в середу вранці, 17 серпня, і в ніч на 18 серпня.

Як повідомляє місцеве видання РИА-Мелітополь, 17 серпня о 10:58 у південній частині міста пролунав вибух. Після цього окупанти перекрили південний виїзд з міста і пускали транспорт в об'їзд через Садове.

"А в ніч з 17 на 18 серпня, приблизно о 3:25, в центрі міста було чути роботу ППО, а в південній частині - одиночний вибух", – йдеться у повідомленні.

Видання стверджує, що результатом роботи диверсантів став підрив електроопори.

"Мелітопольські диверсанти зіпсували плани рашистів щодо швидкого перепідключення ЗАЕС. У понеділок, 15 серпня, в Мелітополі, нагадаємо, були помічені великовантажні машини з бухтами проводів і бочками з трансформаторним маслом. Найімовірніше, їх завезли, щоби реалізувати план підключення Запорізької АЕС до Російської енергосистеми", – зазначають журналісти.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Російські окупанти захопили Запорізьку АЕС ще п'ять місяців тому. Вони відкрито визнають, що замінували всі важливі об'єкти на станції та будуть використовувати АЕС для ядерного шантажу.

Зокрема, начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ, командувач гарнізоном Запорізької атомної електростанції генерал-майор Валерій Васильєв у виступі перед своїми солдатами натякнув на готовність підірвати ЗАЕС при спробі штурму Збройних сил України.

14 серпня в Енергоатомі повідомили, що на Запорізькій атомній електростанції довелося відключити один енергоблок через пошкодження внаслідок обстрілів. На станції є серйозна загроза витоку водню та радіації.

Експерт з питань енергетики і член Українського ядерного товариства Ольга Кошарна заявила, що якщо на Запорізькій АЕС буде перебита остання лінія електропередач, вона може перейти в режим блекаута, а це загрожує катастрофічними наслідками.

"Якщо втрачається зовнішнє енергопостачання, тоді включається резервний дизельний генератор. А якщо і вони не працюють, то починається важка аварія з розплавленням активної зони, що може привести до радіаційної аварії",- сказала Кошарна.

Кошарна також вважає, що Запорізька АЕС потрібна РФ цілою. За її словами, Росія хоче переключити на Крим і Каховську ГЕС, і Запорізьку АЕС. Їм потрібно встигнути до опалювального сезону.

18 серпня в Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що російські окупанти планують провести в п'ятницю, 19 серпня, провокацію на Запорізькій АЕС. Вони оголосили на атомній електростанції несподіваний "вихідний", і в цей день там буде знаходитися лише оперативний персонал. Для всіх інших працівників вхід на станцію буде закрито.

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війна в Україні Запорізька область Запорізька АЕС новини України
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