З 1 вересня співробітники ТЦК зобов'язані ходити з бодікамерами: як це працюватиме

Ви дізнаєтеся:
- Які будуть основні правила зйомки
- Чи всі співробітники будуть забезпечені бодікамерами
З понеділка, 1 вересня, військовослужбовці групи оповіщення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) працюють із постійною відеофіксацією. Про це заявив заступник міністра оборони Євген Мойсюк, пише РБК-Україна.
За його словами, відповідний указ Міноборони про обов'язкове оснащення патрулів бодікамерами набуває чинності сьогодні. При цьому відомство тільки "приступило до створення спеціальної ІТ-системи, щоб уніфікувати і централізувати процес відеофіксації заходів оповіщення", вказує Мойсюк.
Нова система передбачає закупівлю камер, створення централізованого сховища з високим рівнем захисту даних, а також проведення швидкого аналізу записів.
Він вказав основні правила зйомки:
- запис на бодікамері військового має починатися автоматично, щойно групи оповіщення починає роботу, але є винятки - коли в кадр можуть потрапити військові, а також "особисті потреби працівника";
- представник ТЦК, який використовує камеру, зобов'язаний повідомити про це осіб, яких він фіксує;
- записи з карт пам'яті автоматично завантажуватимуться на централізований сервер і зберігатимуться щонайменше 30 днів, а у випадках, пов'язаних із розслідуваннями або судовими процесами - довше.
- заборонено видаляти записи, змінювати їх, вимикати камеру, перешкоджати фіксації або передавати відео стороннім особам.
Заступник міністра зазначив, що на сьогодні забезпечення портативними відеокамерами перебуває на рівні 85%. Поки що у військових є проблеми з уніфікацією обладнання, а також із ресурсом для обробки та зберігання даних.
Мобілізація - останні новини
Як повідомляв Главред, випускниць із медичною або фармацевтичною освітою автоматично ставитимуть на військовий облік. У жінок буде 60 днів на проходження військово-лікарської комісії. У разі неявки їх оголосять у розшук.
Народний депутат України Олександр Федієнко заявив, що в Україні вже існує "мобільний" формат роботи ТЦК і СП, але не йдеться про функціонування "на колесах".
Крім того, Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) втратили право штрафувати громадян за несвоєчасне оновлення мобілізаційних даних. Після року з моменту порушення відповідальність уже не передбачена за законом.
