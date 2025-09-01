Частина студентів може втратити відстрочку від мобілізації - законопроєкт уже у Раді

У Верховній Раді зареєстровано альтернативний законопроєкт №13634-1 щодо відстрочки від призову.

У Раді пропонують обмежити відстрочку від мобілізації / Колаж: Главред, фото: 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка, УНІАН

У Раді зареєстровано альтернативний законопроєкт №13634-1

Відстрочку втратять відстрочку учні коледжів, які почали навчання після 25 років, та студентіи, які вийшли за межі терміну академічної програми

Відстрочка діятиме лише при здобутті освіти вперше на вищому рівні

У Раді зареєстровано новий альтернативний законопроєкт №13634-1, який пропонує зміни щодо обмеження права на відстрочку від призову для учнів коледжів, які почали навчання після 25 років, а також для студентів, котрі перевищили встановлений термін навчання за академічною програмою. Проект закону зареєстровано на сайті Верховної Ради.

Ініціатором виступив народний депутат від "Слуги народу", член Комітету ВР з питань освіти Роман Грищук. За його словами, урядовий законопроєкт 13634 не враховує питання відстрочки для педагогічних працівників закладів вищої освіти, категорія яких була розширена Законом від 6 червня 2024 року № 3791-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки наукової роботи в закладах вищої освіти". Крім того, 29 липня 2022 року Верховна Рада ухвалила зміни до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", якими передбачено відстрочку від призову науковим, науково-педагогічним та педагогічним працівникам незалежно від наявності наукового ступеня.

"З огляду на це, альтернативним законопроєктом пропонується уточнення категорій педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників та здобувачів освіти, які мають право на відстрочку від призову під час мобілізації, з метою забезпечення безперервності освітнього процесу, науково-дослідної діяльності та виконання державних освітніх програм", - зазначив Грищук.

Хто може отримати відстрочку

Законопроект передбачає, що від мобілізації не підлягають:

учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти та здобувачі фахової передвищої освіти, які розпочали навчання не пізніше року досягнення 25 років, і навчаються за денною або дуальною формою;

здобувачі вищої освіти в межах розрахункового строку виконання освітньої програми, які навчаються денно або дуально;

докторанти та лікарі (фармацевти) — інтерни, лікарі — резиденти.

Відстрочка надається лише тим, хто вперше здобуває освіту на вищому рівні, ніж попередній, відповідно до статті 10 Закону "Про освіту".

Що таке розрахунковий строк навчання

Розрахунковий строк - це офіційно встановлений закладом освіти термін для завершення програми, включно зі всіма іспитами, заліками та захистом диплома, без додаткових відпусток або переносів. Наприклад, студент, який вступив на бакалаврат у вересні 2023 року, має закінчити навчання до червня 2027 року. Якщо навчання затягується через академвідпустку чи переведення на "п’ятирічний план", після червня 2027 року відстрочка від мобілізації не діятиме.

Таким чином, право на відстрочку зберігається тільки для студентів денної або дуальної форми, які завершують навчання у межах офіційного строку освітньої програми.

Відстрочка для працівників освітніх закладів

Законопроект також передбачає відстрочку для працівників закладів освіти та наукових установ, які працюють за основним місцем роботи не менше ніж на 0,75 ставки. Якщо законопроєкт буде ухвалено, відстрочку отримають:

наукові працівники з науковим ступенем у закладах вищої освіти та наукових установах;

науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти;

педагогічні працівники закладів вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти та загальної середньої освіти.

Нагадаємо, 25 серпня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №13685, який дозволяє виїзд за кордон чоловікам до 25 років. Він має усунути обмеження для призовників і військовозобов’язаних, які не підлягають мобілізації.

Також 26 серпня уряд дозволив чоловікам 18-22 років безперешкодно виїжджати та повертатись в Україну під час воєнного стану. Рішення стосується всіх громадян цього віку, включно з тими, хто вже перебуває за кордоном.

Як повідомляв Главред, чоловіки 18-22 років для виїзду за кордон повинні мати паспорт і військово-обліковий документ (паперовий або електронний). Виняток - державні службовці, які можуть виїжджати лише у службові відрядження.

Про джерело: Верховна Рада України Верховна Рада України (ВРУ) — єдиний законодавчий орган державної влади України, який має колегіальну будову та складається з 450 народних депутатів України, обраних терміном на п'ять років на основі загального, рівного та прямого виборчого права шляхом таємного голосування, пише Вікіпедія.

