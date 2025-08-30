Українців попередили про призов: кого мобілізують у першу чергу вже в вересні

Призову підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 25 до 60 років, придатні до служби, які не мають відстрочки або броні.

Мобілізація в Україні триває / Колаж: Главред, фото: 45 ОМБр, УНІАН

Головне:

У зв'язку з продовженням воєнного стану до 5 листопада, мобілізація в Україні триватиме протягом вересня

Мобілізують військовозобов'язаних без відстрочки, обмежено придатних (після повторної ВЛК) та знятих з обліку, якщо вони визнані придатними

Оскільки в Україні діє воєнний стан, продовжений до 5 листопада, набір на військову службу триватиме й у вересні. Згідно із законодавством, мобілізації підлягають усі громадяни віком від 18 до 60 років, які придатні за станом здоров’я, не мають відстрочки або заброньованої посади, йдеться на сайті Міноборони України.

Водночас чоловіків, які не досягли 25 років та не мають військового досвіду чи спеціальності, не відправляють на службу – вони числяться лише призовниками.

Що відомо про мобілізацію у вересні 2025 року?

Хто може бути призваним:

придатні до служби військовозобов’язані без броні та відстрочок;

чоловіки від 25 до 60 років без досвіду – після мобілізації вони проходять навчання;

ті, кого раніше визнали обмежено придатними, але повторна ВЛК підтвердила можливість служби;

зняті з обліку військовозобов’язані, якщо після обстеження їх визнали придатними.

Які пенсіонери України не підлягають мобілізації / Главред - інфографіка

Які вікові особливості мобілізації в Україні?

Чоловіків старшого віку часто не відправляють у бойові підрозділи через проблеми зі здоров’ям. Їх можуть зарахувати до частин тилового забезпечення, де цінується наявність фахової спеціальності (механік, електрик, водій, зв’язківець тощо). Якщо спеціальності немає, мобілізовані проходять додаткову підготовку й отримують нову кваліфікацію.

Граничний вік служби становить 60 років. Чоловіки, які наближаються до цього рубежу, можуть розраховувати на мінімальну ймовірність призову, а після досягнення цього віку – подати рапорт на звільнення.

Мобілізація в Україні - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні прийняли важливе рішення щодо мобілізації. Кабмін ухвалив рішення про впровадження електронної черги для ТЦК та СП, що має спростити процедури та прибрати "живі" черги під центрами комплектування.

Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних Сил України, заявив, що керівництво Росії планує створити 10 нових дивізій до кінця року, дві з яких вже сформовано. За його словами, у зв'язку з цим Україна має продовжувати мобілізаційні заходи.

Міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що станом на сьогодні мобілізація в Україні триває за планом. Він вважає, що "людей не хапають" і що все на 90% проходить без скандалів.

Про відомомство: Міністерство оборони України Міністерство оборони України — центральний орган виконавчої влади і військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили України. Міноборони України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері оборони, пише Вікіпедія.

