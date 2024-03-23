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"Намагаються знищити наше життя": Зеленський розкрив масштаби удару РФ по енергетиці

Руслана Заклінська
23 березня 2024, 22:59
В ракетах, що були використані за одну атаку проти України було щонайменше сім з половиною тисяч іноземних компонентів, розповів президент.
'Намагаються знищити наше життя': Зеленський розкрив масштаби удару РФ по енергетиці
Президент України розповів про про відновлення інфраструктури після атаки РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

В Україні другу добу комунальні служби, енергетики та ремонтні бригади безперервно працють, намагаючись ліквідувати наслідки ракетної атаки РФ. Майже усюди вдалось відновити стабільне енергопостачання. Про це повідомив президент України Володимир зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Окремі проблеми були сьогодні в нашій Одесі – були аварійні відключення. Робиться все, щоб нормалізувати ситуацію. Харків – на жаль, поки що дуже складно. Сьогодні був черговий ракетний удар з Росії – це щоденно триває, ці обстріли. І кожен, хто працює для збереження нормального життя у Харкові, в області, в інших прикордонних містах і громадах, – усі справжні герої", - наголосив президент.

Глава держави подякував рятувальникам ДСНС, енергетикам, які задіяні, поліцейським, місцевим службам, волонтерам та усім, хто допомагає.

відео дня

"Хочу окремо відзначити й подякувати фахівцям у Франківській області, Вінницькій, Хмельницькій, Сумщина, Полтавщина, наша Дніпровщина, Запоріжжя. Дякую за оперативну роботу! Сьогодні отримував звіти з регіонів, від глави уряду, від МВС, звичайно, від наших військових. Дуже важливо, що держава забезпечує системне реагування на кожен такий російський удар", - додав Зеленський.

Президент підкреслив, що надзвичайно важливо мати спільну підтримку від усіх сторін, як в межах країни, так і на міжнародному рівні, щоб ефективно протистояти загрозам.

"Хочу відзначити і всіх лідерів держав, керівників міжнародних інституцій, усіх наших партнерів, які висловились цими днями на підтримку України. Важливо спільно діяти кожного разу, коли ракети та дрони намагаються знищити наше життя. Діяти, щоб зменшити потенціал терору, заблокувати його. Зокрема, це стосується ППО. Обовʼязково – санкцій", - сказав він.

За його словами, кожен іноземний компонент, який міститься в російських ракетах, є порушенням санкцій і свідчить про намагання заробити на знищенні життів. В ракетах, що були використані за одну атаку проти України було щонайменше триста типів компонентів з десяти країн. Разом із "Шахедами" загалом щонайменше сім з половиною тисяч компонентів.

"В усіх цих "іскандерах", "кинджалах" та інших російських ракетах, в "шахедах" десятки компонентів, які завозяться для терору з інших країн світу... Кожен з них – це порушення санкційних режимів проти Росії, кожен – це чиєсь намагання заробити гроші на знищенні життів. Потрібно це зупинити", - підкреслив Зеленський.

Що відомо про ракети Х-32?

Х-32 (вимовляється "ха тридцять два") – російська крилата ракета повітряного базування класу "повітря-поверхня" дальністю до 1000 км і швидкістю 4000-5400 км/год, розроблена МКБ "Радуга", пише Вікіпедія.

Ракету Х-32 було створено після глибокої модернізації ракети Х-22. Випробування нової ракети розпочалися у 1998 році, а на озброєння її було прийнято у 2016 році.

Основні характеристики ракети Х-32:

  • Носій – Ту-22М3М,
  • швидкість – 4000-5400 км/год, або 1,1-1,5 км/с,
  • дальність запуску – 600-1000 км,
  • дальність захоплення РЛС ГСН - 200-300 км (при пуску з більшої дальності потрібно зовнішнє цілевказівку про приблизний район наявності мети до захоплення мети ГСН),
  • висота польоту максимальна – 40 км.

Ракетна атака РФ по Україні 22 березня

Нагадаємо, у ніч на 22 березня 2024 року російські окупанти завдали комбінованого ракетно-авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Силам ППО вдалося знищити 92 повітряні цілі з 151: 55 "Шахедів" і 37 ракет.

Під час атаки РФ пошкодила численні об'єкти інфраструктури, включаючи ДніпроГЕС. На станції виникла пожеже, проте загрози прориву дамби немає. Пізніше стало відомо, що в Дніпровську ГЕС влучили дві ракети, пошкодивши ГЕС-1 і серйозно пошкодивши ГЕС-2.

Усі подробиці ракетного удару по Україні 22 березня читайте в матеріалі: РФ б'є ракетами по Україні, вибухи - у Харкові, Дніпрі, Запоріжжі: що відомо.

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