По ДніпроГЕС було два прямих влучання: в Укргідроенерго сказали, чи зможе станція працювати

Доведеться повністю відновлювати машинний зал та електричне обладнання. Наслідки ракетного удару будуть зрозумілі впродовж дня.

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РФ завдала ракетних ударів по ДніпроГЕС / Колаж: Главред, фото: t.me/kazansky

Під час масованого ракетного удару РФ по Україні вранці 22 березня було два прямих влучання по Дніпровській ГЕС. Зокрема, під ударом опинилися ГЕС-1 і ГЕС-2. Про це повідомив директор Укргідроенерго Ігор Сирота.

За його словами, невідомо, в якому обсязі зможе далі працювати ГЕС-2, вона серйозно пошкоджена.

"Є влучання в одну опору, розбиті підкранові балки", - сказав Сирота.

відео дня

За його словами, протягом дня буде зрозуміло, що сталося і чи зможе ГЕС-2 працювати.

"Доведеться повністю відновлювати машинний зал і електричне обладнання. Наслідки ми прорахуємо протягом дня і будемо розуміти, що сталося. І чи зможе вона (ГЕС-2 - ред.) працювати. І чи зможе, чи то в обмеженому режимі, чи взагалі не зможе певний період ГЕС-2 працювати", - сказав Сирота в ефірі Радіо Свобода.

ДніпроГЕС - що про неї відомо Дніпровська ГЕС (ДніпроГЕС) - гідроелектростанція на річці Дніпро в місті Запоріжжя на півдні України. Є п'ятим ступенем Дніпровського каскаду гідроелектростанцій, пише Вікіпедія. Це найбільша гідроелектростанція України, у 1932-1956 роках була найбільшою гідроелектростанцією СРСР і Європи.

Під час Другої світової війни Дніпровську ГЕС було підірвано спочатку радянськими військами 1941 року, а потім - німецькими.

У 1944 році почалося відновлення станції, а завершилося - в 1950-му з пуском останнього гідроагрегату. При цьому потужність станції було збільшено. Власником Дніпровської ГЕС є державна компанія "Укргідроенерго".

Дивіться відео - директор Укргідроенерго розповів про ситуацію на ДніпроГЕС після ракетного удару РФ:

Ракетний удар по Україні 22 березня

Усі подробиці ракетного удару по Україні 22 березня читайте в матеріалі: РФ б'є ракетами по Україні, вибухи - у Харкові, Дніпрі, Запоріжжі: що відомо.

Під удар російських ракет потрапила і ДніпроГЕС. В Укргідроенерго повідомили, що на станції спалахнула пожежа. Загрози прориву немає. Ситуація на дамбі станції контрольована.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що під час масованого ракетного удару РФ по Україні вранці 22 березня російська ракета влучила в тролейбус із людьми.

Тим часом у МВС озвучили наслідки ракетної атаки. Під ударами ворога були Запоріжжя, Хмельницька, Одеська, Дніпропетровська, Полтавська, Миколаївська, Вінницька та інші області. Наразі відомо про 2 загиблих людей та щонайменше 8 поранених у Хмельницькому.

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