"Це була найбільша атака на енергосистему за час війни": в "Укренерго" описали наслідки

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ще не було настільки сильних ударів по українській енергетиці, заявив очільник "Укренерго".

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В "Укренерго" описали наслідки нічної атаки РФ по енергосистемі України/ колаж: Главред, фото: ДСНС України, Telegram Андрющенко, скрін

Атака ракетами і дронами, яку здійснила країна-агресорка Росія по Україні у ніч на 22 березня, стала найбільшою від початку повномасштабного вторгнення атакою на українську енергосистему.

Про це заявив глава "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі "Радіо Свобода". Він зазначив, що навіть минулої зими атаки на нашу енергосистему не були такими великими, як цієї ночі.

За словами Кудрицького, в енергосистемі уражені десятки магістральних об'єктів мережі, і цей масштаб уражень є надзвичайно великим.

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Він зазначив, що для підтримки безпечної роботи енергосистеми задіяно аварійну допомогу енергосистем Румунії, Словаччини і Польщі.

Найскладніша ситуація у Харківській області та обласному центрі. Там, за словами Кудрицького, окупанти намагалися потрапити буквально по всіх енергооб'єктах.

"У багатьох регіонах є досить значні і досить масштабні пошкодження енергетичної інфраструктури. Їхній масштаб викликаний масштабом самої атаки. Це безпрецедентний обсяг ракет і дронів, які були випущені по енергосистемі з початку вторгнення. Навіть минулої зими атаки на нашу енергосистему не були настільки великими, як атака цієї ночі", – зазначив Кудрицький.

Проте глава "Укренерго" наголосив, що своєї цілісності енергосистема не втратила.

"Енергосистема не втратила свою цілісність, енергосистема працює. Ситуацію ми контролюємо", – наголосив він.

Але внаслідок атаки у багатьох регіонах є обмеження енергопостачання. Очільник "Укренерго" пояснив, що ці обмеження є контрольованими, і вони потрібні для того, щоб не перевантажити ті елементи мережі, які залишилися у роботі і які не є пошкодженими.

"Тобто поки ми будемо відновлювати ті підстанції і роботу деяких електростанцій, які були ушкоджені, нам потрібно працювати на зниженому навантажені. І відповідно деякі обсяги обмеження енергопостачання необхідні енергосистемі, щоб відновитися", – зазначив він.

Володимир Кудрицький розповів про нічну атаку/скрин

Дивіться відео з коментарем очільника "Укренерго" про наслідки нічної атаки РФ:

Атака по енергосистемі України у ніч на 22 березня

У ніч на 22 березня РФ била ракетами і дронами по Україні. Були вибухи у Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, та інших населених пунктах. Зокрема, РФ завдала 12 ракетних ударів по Запоріжжю – було атаковано об'єкт інфраструктури та будинки.

Пізніше стало відомо, що РФ вдарила ракетами по дамбі ДніпроГЕС – найбільшій ГЕС України. На станції спалахнула пожежа.

ДніпроГЕС - що про неї відомо Дніпровська ГЕС (ДніпроГЕС) - гідроелектростанція на річці Дніпро в місті Запоріжжя на півдні України. Є п'ятим ступенем Дніпровського каскаду гідроелектростанцій, пише Вікіпедія. Це найбільша гідроелектростанція України, у 1932-1956 роках була найбільшою гідроелектростанцією СРСР і Європи.

Під час Другої світової війни Дніпровську ГЕС було підірвано спочатку радянськими військами 1941 року, а потім - німецькими.

У 1944 році почалося відновлення станції, а завершилося - в 1950-му з пуском останнього гідроагрегату. При цьому потужність станції було збільшено. Власником Дніпровської ГЕС є державна компанія "Укргідроенерго".

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що РФ вночі випустила 60 "Шахедів" та 90 ракет різних типів. Зеленський повідомив, що у всіх міста, які постраждали від атаки, вже працюють необхідні служби. Рятувальники, енергетики, обласна та місцева влада, поліцейські, комунальні підприємства допомагають людям.

У Повітряних силах розповіли, що сили ППО знищили 92 повітряні цілі зі 151 – збито 55 "Шахедів" і 37 ракет. Зазначається, що у ніч на 22 березня російські окупанти завдали комбінованого ракетно-авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури України.

У МВС розповіли, що є загиблі та безвісти зниклі. Під ударами ворога були Запоріжжя, Хмельницька, Одеська, Дніпропетровська, Полтавська, Миколаївська, Вінницька та інші області, кажуть у МВС.

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