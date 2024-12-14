ППО може не спрацювати: названо несподівані цілі та терміни удару 'Орешником'

РФ повторює масовані атаки приблизно через тиждень, зазначив Павло Нарожний.

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/ Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Військовий аналітик Павло Нарожний прокоментував питання про те, чи слід очікувати повторної масованої атаки РФ і чи може це бути удар ракетою "Орешник".

Ця ракета не є великою загрозою для України, адже у росіян є ракети РС-26 у кількості 50-100 штук, підкреслив він у коментарі Фокусу.

"Це озброєння було розроблено Україною, тоді як 2015 року вийшов указ президента про заборону співпраці з Росією, відтоді українська сторона не обслуговувала цю зброю. З великою вірогідністю ракети мають якісь технічні проблеми, а росіяни почали розробляти "Орешник", проте її боєголовка в кілька разів менша за ту, що має РС-26, - пояснив аналітик.

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Він наголосив, що Україна на може збивати "Орешник", але вона існує в Росії в поодиноких кількостях, адже це експериментальна ракета, і їх у РФ - можливо одна-три штуки.

Аналітик зазначив, що ворог повторює масовані атаки приблизно через тиждень. Він може бити по тих самих цілях, сподіваючись, що ППО не спрацює.

"Можливо, атака буде через 7-10 днів. Цей термін потрібен для логістичного процесу, щоб привезти нові ракети, завантажити їх. Але в будь-якому разі не треба ігнорувати сигнали повітряної тривоги, тому що росіяни можуть вдарити і через кілька днів. Можливо, вони накопичили вже ракети на складах, тому робити такі прогнози, що вони вдарять через тиждень, десять днів - це практично нереальне завдання. Вони в будь-який день можуть завдати удару", - підсумував він.

Як повідомляв Главред, російська балістична ракета середньої дальності під кодовою назвою "Орешник", найімовірніше, є варіантом балістичної ракети РС-26 "Рубеж", заявили в британській розвідці. Її вперше було випробувано 2011 року, проте вона не надійшла в серійне виробництво і обходиться окупантам набагато дорожче, ніж ракети інших типів.

Якщо начинити балістичну ракету середньої дальності "Орешник" ядерним зарядом, то радіоактивне забруднення буде розміром із половину Дніпропетровської області. Залежно від напрямку вітру в момент вибуху радіоактивне забруднення може понести і в Росію, і в Білорусь, і в Туреччину, і в Європу. Таку думку озвучив експерт з питань авіації Валерій Романенко.

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