На Путіна чекає неминуча поразка: Ердоган закликав РФ вивести війська і терміново почати переговори - ЗМІ

Путін і Ердоган провели переговори 2 листопада / Фото Reuters

У середу, 2 листопада, турецький президент Реджеп Таїп Ердоган провів телефонні переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.

Турецький лідер закликав вивести всі російські війська з окупованих територій України та сісти за стіл переговорів з українським президентом Володимиром Зеленським, повідомляє турецьке видання A Haber.

Зазначається, що Ердоган висловив сумніви в доцільності подальшого проведення так званої "спецоперації" на території України і запропонував Путіну терміново її закінчити, а саме вивести свої війська.

Президент Туреччини вважає, що на Путіна чекає неминуча поразка.

Як повідомляв Главред, після переговорів з Путіним Ердоган зателефонував президенту України Володимиру Зеленському.

Зеленський подякував Ердогану за активну участь у збереженні "зернової угоди".

Ердоган же заявив, що на основі розуміння, яке повністю відновить територіальну цілісність і суверенітет України, слід активізувати дипломатичні зусилля, щоб покінчити з війною.

Переговори України та Росії

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може піти на переговори з РФ, оскільки країна-агресор висуває Києву окупаційні умови. Кремль хоче, щоб українська держава, мовляв, "визнала" захоплений Крим "частиною Росії" та відмовилася від окупованого Донбасу. Москва не налаштована на реальну розмову та прикриває "прагненням до діалогу" свої загарбницькі цілі.

Раніше Зеленський поставив крапку в політичних переговорах з РФ. Президент ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони, згідно з яким Україна не проводитиме переговорів з Путіним. Указ глави держави набув чинності.

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