"Росія любить воювати взимку": експерт назвав 3 найважливіші фактори війни в найближчі місяці

Путін навмисно затягує війну до зими, адже йому так вигідно.
Російські окупанти навмисно затягують війну до зими. Росія любить воювати взимку, адже тоді військові дії суттєво змінюються.
Про це розповів ексспікер Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Волошин в інтерв’ю "Обозревателю". Він зазначив, що зараз є три найважливіші фактори, які можуть вплинути на перебіг війни у найближчі місяці.
Перший нюанс полягає у тому, що РФ боїться втратити плацдарм на правому березі Дніпра. Тому країна-агресорка стягує туди найбоєздатніші частини. Зараз там перебувають не менше, ніж 40 тисяч військовослужбовців.
Друга особливість – це ризик нападу на Україну з Білорусі. Там Росія зосередила дуже багато засобів і сил. Враховуючи не лише російське військо, а й потенційно небезпечне білоруське військо, на території РФ сконцентроване досить сильне угруповання військ. Такими силами Росія може спробувати перерізати Україні шляхи сполучення із Заходом.
Чому Росія хоче воювати взимку
Третій фактор – це перехід війни у зиму. Перехід на зимові умови серйозно вплине на ведення бойових дій.
"Тому що ведення бойових дій взимку, в холодну пору року – це зовсім не те саме, коли тепло, коли світло, коли світловий день довший. І найголовніше – це палітра театру бойових дій, лише три кольори – чорний, білий та сірий. Не буде такого різноманіття кольорів. Взимку буде далі видно, бо не буде "зеленки". Нема де ховатися. Окрім того, це холод", – зазначає військовий експерт.
Проте Росія любить воювати взимку. І це одна з причин, чому країна-агресорка затягує бойові дії до цієї пори року.
Нагадаємо, білоруський аналітик оцінив, чи підуть в атаку війська РФ з півночі. Попри усі побоювання щодо можливого повторного наступу на Україну російських військ з боку Білорусі, військова техніка РФ останнім часом рухається з території РБ, а не туди. Тому погрози нового наступу з півночі можуть бути фейком, зазначає Вадим Можейко.
Раніше заступник глави Міністерства оборони України Ганна Маляр заявила, що Збройні сили зараз закріплюються на вже звільнених від російських окупантів територіях і готуються до нового наступу і звільненню захоплених міст. Україна не здасть жодного сантиметра землі.
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