"Росія любить воювати взимку": експерт назвав 3 найважливіші фактори війни в найближчі місяці

Експерт назвав 3 найважливіші фактори війни в найближчі місяці/ 10-а гірсько-штурмова бригада, УНІАН

Російські окупанти навмисно затягують війну до зими. Росія любить воювати взимку, адже тоді військові дії суттєво змінюються.

Про це розповів ексспікер Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Волошин в інтерв’ю "Обозревателю". Він зазначив, що зараз є три найважливіші фактори, які можуть вплинути на перебіг війни у найближчі місяці.

Перший нюанс полягає у тому, що РФ боїться втратити плацдарм на правому березі Дніпра. Тому країна-агресорка стягує туди найбоєздатніші частини. Зараз там перебувають не менше, ніж 40 тисяч військовослужбовців.

Друга особливість – це ризик нападу на Україну з Білорусі. Там Росія зосередила дуже багато засобів і сил. Враховуючи не лише російське військо, а й потенційно небезпечне білоруське військо, на території РФ сконцентроване досить сильне угруповання військ. Такими силами Росія може спробувати перерізати Україні шляхи сполучення із Заходом.

Чому Росія хоче воювати взимку

Третій фактор – це перехід війни у зиму. Перехід на зимові умови серйозно вплине на ведення бойових дій.

"Тому що ведення бойових дій взимку, в холодну пору року – це зовсім не те саме, коли тепло, коли світло, коли світловий день довший. І найголовніше – це палітра театру бойових дій, лише три кольори – чорний, білий та сірий. Не буде такого різноманіття кольорів. Взимку буде далі видно, бо не буде "зеленки". Нема де ховатися. Окрім того, це холод", – зазначає військовий експерт.

Проте Росія любить воювати взимку. І це одна з причин, чому країна-агресорка затягує бойові дії до цієї пори року.

Нагадаємо, білоруський аналітик оцінив, чи підуть в атаку війська РФ з півночі. Попри усі побоювання щодо можливого повторного наступу на Україну російських військ з боку Білорусі, військова техніка РФ останнім часом рухається з території РБ, а не туди. Тому погрози нового наступу з півночі можуть бути фейком, зазначає Вадим Можейко.

Раніше заступник глави Міністерства оборони України Ганна Маляр заявила, що Збройні сили зараз закріплюються на вже звільнених від російських окупантів територіях і готуються до нового наступу і звільненню захоплених міст. Україна не здасть жодного сантиметра землі.

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