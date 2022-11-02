Ердоган подзвонив Зеленському після розмови з Путіним: подробиці

Зеленський, Ердоган / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський провів переговори зі своїм колегою з Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Зеленський подякував Туреччині за активну участь у збереженні "зернової угоди".

"Подякував за потужну підтримку суверенітету і територіальну цілісність України", - йдеться в повідомленні.

За словами Зеленського, лідери країн обговорили подальші кроки по поверненню українських бранців і політв'язнів.

"У цьому питанні для нас також важлива підтримка Туреччини", - додав Зеленський.

Президент Ердоган заявив, що на основі розуміння, яке повністю відновить територіальну цілісність і суверенітет України, слід активізувати дипломатичні зусилля, щоб покінчити з війною.

Зерновий шантаж РФ

Напередодні Росія заявила про свій вихід з "зернової угоди" нібито через "атаку України на кораблі Чорноморського флоту за допомогою безпілотників".

Після цього в Міноборони Росії відзначили, що таке рішення було прийнято після того, як нібито "з'ясувалося, що дрони для атаки на Севастопольську бухту запускали з морської акваторії зони безпеки "зернового коридору" в Чорному морі".

30 жовтня глава Міністерства інфораструктури Олександр Кубраков повідомив, що дія "зернового коридору" заблокована Росією. За його даними, судно Ikaria Angel з 40 тис тонн зерна для Ефіопії в рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП ООН) не змогло в неділю вийти з українського порту, як планувалося, через дії Росії.

Пізніше стало відомо, що рух 218 суден фактично заблоковані через відсутність дозволу від спільного координаційного центру на проходження безпечним коридором та проведення інспекцій.

ООН і Туреччина погодили рух суден гуманітарним коридором на 31 жовтня. У понеділок з портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" вийшли 12 суден з 355 тисячами тонн агропродукції в країни Африки, Азії та Європи, незважаючи на відмову РФ від зернової угоди.

1 листопада в Кремлі заявили, що Росія повернеться до участі в "зерновій угоді" тільки при виконанні двох умов.

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