'Путін ослаблений війною': західний чиновник розповів, чи варто чекати на зміну влади в РФ

Зміна влади в Росії навряд чи відбудеться найближчим часом / kremlin.ru

Російський диктатор Володимир Путін ослаблений війною проти України. Однак зміна верхівки влади в Росії навряд чи відбудеться найближчим часом через автократичний характер її політичної системи.

Про це пише Reuters з посиланням на західного чиновника.

"Путін був ослаблений цією воістину катастрофічною помилкою. Ми бачимо, як російські військові принижені Україною на полі бою", - сказав чиновник на умовах анонімності.

Водночас чиновник зазначив, що війна зміцнила українську державність і спонукала до подальшого розширення військового альянсу НАТО, тим самим послабивши позиції Путіна.

"Люди бачать, що він зробив велику помилку. У росіян не було плану Б – вони думали, що це буде дуже легко", - додав він.

Хто може бути наступником Путіна

Як зазначив російський політолог Аббас Галлямов, син секретаря Радбезу РФ Дмитро Патрушев є однією з найбільш реальних кандидатур на місце Володимира Путіна. За його даними, Патрушев-молодший виглядає прийнятною кандидатурою для більшості російських еліт.

Водночас російський правозахисник Марк Фейгін каже, що дочка президента РФ Катерина Тихонова розглядається як ймовірний наступник Володимира Путіна. За його словами, в РФ розглядають варіант станової, династичної зміни еліт.

Раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.

Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.

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