Північна Корея таємно постачає Росії боєприпаси для війни в Україні - Білий дім

Білий дім продовжить стежити за тим, чи отримала Росія ці вантажі / Reuters

Північна Корея таємно постачає Росії значну кількість артилерійських снарядів для використання у війні проти України. Про це заявив у середу, 2 листопада, офіційний представник Білого дому Джон Кірбі, пише CNN.

"У вересні КНДР публічно заперечувала, що має намір постачати боєприпаси Росії. Однак наша інформація свідчить, що КНДР таємно постачає значну кількість артилерійських снарядів для війни Росії проти України", - сказав Кірбі.

За його словами, КНДР намагається приховати справжнє призначення поставок зброї. Пхеньян вдає, що артснаряди йдуть до країн Близького Сходу чи Північної Африки.

Представник Білого дому також зауважив, що така ситуація свідчить про гостру нестачу озброєння в Росії в умовах міжнародних санкцій та обмежень.

Кірбі наголосив, що Білий дім продовжить стежити за тим, чи отримала Росія ці вантажі.

Роль КНДР у війні Росії проти України

Раніше лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про повну підтримку "справедливої справи" Росії. При цьому не уточнив, чи має він на увазі війну проти України. Крім того, північнокорейський лідер заявив про намір розвивати двосторонні відносини з Росією.

Також у Росії говорили про можливість участі у війні проти України підрозділів з Північної Кореї. В ефірі російського Першого каналу пропагандист Ігор Коротченко заявив, що 100 тисяч північнокорейських добровольців готові взяти участь у війні, яку розв'язав Кремль в Україні, на боці РФ.

Крім того, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин стверджує, що нібито "повністю підготовлений" до будь-якого військового конфлікту з США. До того ж, у Кореї планують сьоме ядерне випробування. Кім Чен Ин пригрозив Південній Кореї "знищенням уряду", якщо країна зробить які-небудь "небезпечні спроби".

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