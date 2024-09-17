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Путін збільшує армію Росії не через війну в Україні: в ISW розкрили справжні причини

Юлія Закрепа
17 вересня 2024, 08:15
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Російські військові починають формувати нові дивізії, армійські корпуси та армії.
Путін збільшує армію Росії не через війну в Україні: в ISW розкрили справжні причини
Для чого Путін збільшує армію РФ / колаж: Главред, фото: unsplash, Міноборони РФ

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що зусилля країни-агресорки Росії збільшити чисельність збройних сил є частиною довгострокової мети РФ, яка виходить за межі війни проти України. Ця мета спрямована на збільшення чисельності та загального потенціалу російської армії шляхом довгострокових широкомасштабних реформ збройних сил.

Ці реформи тривають з початку 2023 року і включають відновлення Московського та Ленінградського військових округів і формування нових армійських корпусів, загальновійськових армій, а також механізованих і повітряно-десантних дивізій, йдеться у звіті ISW.

По мірі того, як російські військові починають формувати нові дивізії, армійські корпуси та армії, їх укомплектованість має зростати паралельно, принаймні на папері, зазначають в ISW.

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"Проте здатність Росії належним чином здійснити ці реформи та інтегрувати збільшення бойового персоналу частково залежить від її ведення війни в Україні, як раніше оцінював ISW", - йдеться у звіті.

Середньострокові та довгострокові обмеження щодо формування збройних сил та економічні обмеження продовжуватимуть погіршувати здатність Росії підтримувати збільшення чисельності своїх військових і належно впроваджувати намічені реформи, зауважили в Інституті.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін знову збільшив чисельність армії РФ. Чисельність військовослужбовців зросте з 1 млн 320 тисяч до 1,5 млн осіб. Указ набуде чинності 1 грудня 2024 року.

На Курщині українські воїни підірвали розташування армії РФ разом із росіянами. На опублікованому відео зафіксовано, як будівля з росіянами злетіла в повітря. Потужний удар по місцю скупчення окупантів у Курській області вони назвали відповіддю на обстріл Інституту зв'язку в Полтаві.

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