Путін збільшує армію Росії не через війну в Україні: в ISW розкрили справжні причини

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що зусилля країни-агресорки Росії збільшити чисельність збройних сил є частиною довгострокової мети РФ, яка виходить за межі війни проти України. Ця мета спрямована на збільшення чисельності та загального потенціалу російської армії шляхом довгострокових широкомасштабних реформ збройних сил.

Ці реформи тривають з початку 2023 року і включають відновлення Московського та Ленінградського військових округів і формування нових армійських корпусів, загальновійськових армій, а також механізованих і повітряно-десантних дивізій, йдеться у звіті ISW.

По мірі того, як російські військові починають формувати нові дивізії, армійські корпуси та армії, їх укомплектованість має зростати паралельно, принаймні на папері, зазначають в ISW.

Середньострокові та довгострокові обмеження щодо формування збройних сил та економічні обмеження продовжуватимуть погіршувати здатність Росії підтримувати збільшення чисельності своїх військових і належно впроваджувати намічені реформи, зауважили в Інституті.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.