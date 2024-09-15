Відповідь за Полтаву: на Курщині підірвали розташування армії РФ разом із росіянами

Про успішну атаку розповіли бійці підрозділу "Khorne Group" 116-ї окремої механізованої бригади.

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По росіянах потужно вдарили в Курській області / Скриншот

Українські захисники прицільно вдарили по місцю скупчення російських військ у Курській області в селі Веселе.

На опублікованому відео зафіксовано, як будівля з росіянами злетіла в повітря. Про успішну атаку розповіли бійці підрозділу "Khorne Group" 116-ї окремої механізованої бригади.

Потужний удар по місцю скупчення окупантів у Курській області вони назвали відповіддю на обстріл Інституту зв'язку в Полтаві 3 вересня, внаслідок якого загинули десятки українських військових.

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"Відповідь за полтавське училище зв'язку. Росіяни перемішалися в купу будівельного сміття. Привозьте строковиків побільше, додавайте до них десантників. Ми стежимо за вами", - йдеться у підписі до відео.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Як уточнюють у Мережі, удар міг бути завданий високоточною крилатою бомбою GBU-39.

Дивіться відео - удар по місцю розташування армії РФ у Курській області:

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Удар РФ по Полтаві 3 вересня - що відомо

Російські окупанти у вівторок, 3 вересня, завдали удару балістичними ракетами по Полтаві. Унаслідок удару загинули 55 людей і понад 200 отримали поранення. Згодом стало відомо, що часовий проміжок між тривогою і прильотом смертельних ракет був настільки коротким, що застав людей у момент евакуації до бомбосховища. Відбулося часткове руйнування однієї з будівель інституту, багато людей опинилися під завалами.

Пізніше Зеленський розкрив наслідки удару РФ по Полтаві. Він зазначив, що поранення дістала 271 людина. Президент наголосив, що рятувальники і медики роблять усе можливе для того, щоб урятувати якомога більше життів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що удар по інституту в Полтаві був прорахованим - ракета летіла всього 3 хвилини. У людей просто не вистачило часу сховатися, наголосив президент.

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