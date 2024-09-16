Повітряна розвідка Росії посилилась удвічі: у ЗСУ розкрили нову мету ворога

У Вовчанську окупанти подекуди намагаються залучати техніку для здійснення логістичного забезпечення і для перевезення особового складу.

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Росія збільшила повітряну розвідку / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, скріншот: deepstatemap

Речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев повідомив, що у зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Харків" російська армія на 40 відсотків посилила повітряну розвідку.

Саранцев в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів, що повітряна розвідка росіян посилилась майже на 40%. Окупанти проводять її як удень, так і вночі. Він пояснив, що противник може виконувати тим самим дві мети: розвідка для подальших ударів та планування маршрутів.

"Перша мета - це виявлення підрозділів Сил оборони з подальшим нанесенням вогневого ураження по позиціях та наших Силах і засобах, і друга - це розвідування маршрутів пересування для власних підрозділів. Тобто він проводить моніторинг тієї чи іншої місцевості і намагається для себе скласти оптимальний маршрут для переміщення як особового складу, так і техніки", - сказав Саранцев. відео дня

Він додав, що росіяни проводять розвідку і в самому Вовчанську. Крім того, окупанти намагаються шукати нові маршрути проведення заходів балістичного забезпечення, тому що наші FPV-дрони не дають окупантам цього робити.

Також відомо, що у Вовчанську окупанти подекуди намагаються залучати техніку для здійснення логістичного забезпечення і для перевезення особового складу. Зокрема ввечері 15 вересня окупанти намагалися за допомогою автомобілів завезти особовий склад до Вовчанська, але Сили оборони вчасно її виявили й частково знищили разом з екіпажем.

Яка ситуація у Харківській області

Нагадаємо, що російські окупанти "просочуються" у Вовчанськ. ЗСУ доводиться вигризати кожен метр української землі, адже бої тривають навіть всередині багатоповерхових споруд. Окупанти здійснюють поодинокі переміщення між будинками, збираються у визначених локаціях у штурмові групи.

Штурмовики РФ відмовилися вмирати на Харківщині. У Вовчанську окупанти застосували баггі та легкові автомобілі з метою доправлення особового складу в місто. Силами оборони було завдано вогневого ураження, противник зазнав втрат, зупинив переміщення та розосередився.

Окупанти обстрілюють своїх на Харківщині та зазнали великих втрат. Окрім цього ворог в районі Глибокого проводить інженерну розвідку маршрутів висування та намагається відшукати нові шляхи для логістичного забезпечення своїх угруповань.

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