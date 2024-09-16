Путін знову збільшив чисельність армії РФ: що відомо

Минулого разу Путін збільшував чисельність армії у грудні 2023 року.

https://glavred.net/world/putin-snova-uvelichil-chislennost-armii-rf-chto-izvestno-10597463.html Посилання скопійоване

Путін збільшив чисельність армії РФ / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Міноборони РФ

Диктатор Володимир Путін вирішив збільшити штатну чисельність російських збройних сил до 2 мільйонів 389 тисяч людей. Про це свідчить його указ, повідомляють росЗМІ.

Так, чисельність російської армії з 2 млн. 209 тисяч зросте до 2 млн. 389 тисяч осіб. Чисельність військовослужбовців зросте з 1 млн 320 тисяч до 1,5 млн осіб. Указ набуде чинності 1 грудня 2024 року.

Варто зауважити, що минулого разу Путін збільшував чисельність армії у грудні 2023 року. Тоді армію було збільшено на 160 тисяч осіб, кількість військовослужбовців – на 170 тисяч.

відео дня

Армія країни-агресорки Росії - що відомо

Нагадаємо, українські захисники прицільно вдарили по місцю скупчення російських військ у Курській області в селі Веселе. На опублікованому відео зафіксовано, як будівля з росіянами злетіла в повітря.

Після підриву основних мостів через Сейм в Курській області, близько трьох тисяч російських окупантів опинилися в оточенні. Багато з них здаються у полон, однак деякі групи таки чинять сильний опір.

Також повідомлялось, що російські пропагандистські ЗМІ бідкаються про те, що в командування РФ немає іншого варіанту, окрім як перекидати найманців приватної військової компанії "Вагнер" із Африки до Курської області.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред